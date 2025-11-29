SON DAKİKA… Meteoroloji’den turuncu ve sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil 8 il için alarm verildi: O güne dikkat!

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle:

ANKARA: 15, Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

ÇANAKKALE: 16, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı