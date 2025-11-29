Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Meteoroloji’den turuncu ve sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil 8 il için alarm verildi: O güne dikkat!
Giriş Tarihi: 29.11.2025 11:34 Son Güncelleme: 29.11.2025 11:50

SON DAKİKA… Sıcaklıklar haftalardır mevsim normallerinin üzerinde seyrederken beklenen soğuk ve yağışlı hava Türkiye’ye giriş yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahminlerini paylaştı. Batı bölgelerde etkili olacak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış ile kuvvetli rüzgarın beklendiği açıklandı. 8 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm verilirken, İstanbul için de kritik uyarı yapıldı. İşte son dakika hava durumu tahminleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç) ile Batı Karadeniz bölgelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara'nın batısı, Ege (Kütahya hariç), Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinde kuvvetli, Ege'nin güney kıyıları ile Edremit Körfezi çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

8 İLE SARI VE TURUNCU ALARM

Muğla için turuncu uyarı verilirken Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir ve Manisa'da sarı uyarı yapıldı.

İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI

Meteoroloji'den İstanbul için de kritik uyarı yapıldı. İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgelerinin Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceği vurgulandı. Serin ve yağışlı havanın yeni hafta başına (pazartesi) kadar bölgemizde aralıklarla etkili olmaya devam edeceği vurgulandı.

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK…

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle:

ANKARA: 15, Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

ÇANAKKALE: 16, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE: 13, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA: 25, Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 20, Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ: 17, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 16, Parçalı, yer yer çok bulutlu

BOLU: 17, Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu

AMASYA: 17, Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN: 23, Parçalı ve az bulutlu

TRABZON: 20, Parçalı ve az bulutlu

RİZE: 19, Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM: 9, Parçalı ve az bulutlu

KARS: 10, Parçalı ve az bulutlu

MALATYA: 7, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 11, Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA: 20, Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR: 15, Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP: 17, Parçalı ve az bulutlu

MARDİN: 16, Parçalı ve az bulutlu

SİİRT: 16, Parçalı ve az bulutlu

