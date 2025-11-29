SON DAKİKA… Meteoroloji’den turuncu ve sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil 8 il için alarm verildi: O güne dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç) ile Batı Karadeniz bölgelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Marmara'nın batısı, Ege (Kütahya hariç), Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinde kuvvetli, Ege'nin güney kıyıları ile Edremit Körfezi çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI
Meteoroloji'den İstanbul için de kritik uyarı yapıldı. İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgelerinin Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceği vurgulandı. Serin ve yağışlı havanın yeni hafta başına (pazartesi) kadar bölgemizde aralıklarla etkili olmaya devam edeceği vurgulandı.
SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç) ile Batı Karadeniz bölgelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle:
ANKARA: 15, Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
ÇANAKKALE: 16, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE: 13, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA: 25, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 20, Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ: 17, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 16, Parçalı, yer yer çok bulutlu
BOLU: 17, Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu
AMASYA: 17, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 23, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 20, Parçalı ve az bulutlu
RİZE: 19, Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM: 9, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 10, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 7, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 11, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 20, Parçalı ve az bulutlu