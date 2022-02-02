Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: PKK'ya Kış Kartalı Hava Harekatı! Teröristlere ait barınaklar imha edildi
Giriş Tarihi: 2.2.2022 01:32 Son Güncelleme: 2.2.2022 01:38

Son dakika: PKK'ya Kış Kartalı Hava Harekatı! Teröristlere ait barınaklar imha edildi

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Son dakika: PKK’ya Kış Kartalı Hava Harekatı! Teröristlere ait barınaklar imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor." ifadelerini kullandı.

PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye Kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak ve Suriye Kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı Kış Kartalı Hava Harekâtı icra edilmiştir.

İcra edilen Kış Kartalı Harekâtı'nda; ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kampları hedef alınmıştır. Harekâtın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir.

Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekât sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Son dakika: PKK'ya Kış Kartalı Hava Harekatı! Teröristlere ait barınaklar imha edildi
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