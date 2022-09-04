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Giriş Tarihi: 4.9.2022 20:58 Son Güncelleme: 4.9.2022 21:07

Son dakika: Muğla'da korkutan deprem

AFAD'dan edinilen son dakika bilgisine göre; Muğla’nın Ula ilçesinde ard arda yaşanan depremler paniğe neden oldu. Saat 20.00 ile 20.47’de meydana gelen depremden dolayı herhangi olumsuz bir durum yaşanmadı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Son dakika: Muğla’da korkutan deprem

Muğla ili Ula ilçesinde son bir saat içinde iki deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen depremlerden dolayı kısa süreli panik yaşandı.

OLUMSUZ DURUM BİLDİRİLMEDİ

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 20.00'da 2.9 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi. Saat 20.47'de 3.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem ise 6.9 kilometre derinlikte gerçekleşti. Akşam saatlerinde gerçekleşen ve paniğe neden depremlerden dolayı olumsuz bir durum bildirilmedi.

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Son dakika: Muğla'da korkutan deprem
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