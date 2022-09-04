Son dakika: Muğla’da korkutan deprem

Muğla ili Ula ilçesinde son bir saat içinde iki deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen depremlerden dolayı kısa süreli panik yaşandı.

OLUMSUZ DURUM BİLDİRİLMEDİ

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 20.00'da 2.9 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi. Saat 20.47'de 3.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem ise 6.9 kilometre derinlikte gerçekleşti. Akşam saatlerinde gerçekleşen ve paniğe neden depremlerden dolayı olumsuz bir durum bildirilmedi.