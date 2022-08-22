Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları için geri sayım sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası 23 Ağustos 2022 tarihinde açıklanması beklenen öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları hakkında müjdeli haberi vermişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), başvuruları 5-11 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınan öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, Öğretmen özür grubu tayin atama sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, MEBBİS ile 2022 Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları sorgulama ekranı…
2022 Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Millî Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.
Bu kapsamda iller arası yer değiştirme başvurusu onaylanan ancak ataması gerçekleşmeyen tüm öğretmenlerin talepleri yerine getirilerek mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlükleri emrine atamaları gerçekleştirildi.''
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize, başvuruların istisnasız tamamının karşılandığı müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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