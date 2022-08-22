S ON DAKİKA: ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2022 Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Millî Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.

Bu kapsamda iller arası yer değiştirme başvurusu onaylanan ancak ataması gerçekleşmeyen tüm öğretmenlerin talepleri yerine getirilerek mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlükleri emrine atamaları gerçekleştirildi.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize, başvuruların istisnasız tamamının karşılandığı müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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