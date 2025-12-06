SON DAKİKA | Osmaniye’de feci kaza: Yolcu otobüsü TIR’a çarptı! 6 ölü, 11 yaralı

OTOBÜSTE BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste büyük hasar oluştu, bazı yolcular araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, sıkışan yolcuları uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkardı.