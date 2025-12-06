Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Osmaniye’de feci kaza: Yolcu otobüsü TIR'a çarptı! 6 ölü, 11 yaralı
Giriş Tarihi: 6.12.2025 10:18 Son Güncelleme: 6.12.2025 10:27

SON DAKİKA | Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen feci kazada yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN Yaşam
Feci kaza, saat 05.00 sıralarında Şanlıurfa-Adana otoyolunun Bahçe ilçesi sınırlarındaki Ayranlı Tüneli'ne yaklaşık 2 kilometre kala, Gaziantep istikametinde gerçekleşti.

OTOBÜSTE BÜYÜK HASAR OLUŞTU

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste büyük hasar oluştu, bazı yolcular araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, sıkışan yolcuları uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkardı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 11 kişi ise ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Otoyolun Gaziantep yönü, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

