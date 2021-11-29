SON DAKİKA HABERİ: Vahşice katledilmişlerdi! Otel sahibi çiftin cinayetine 7 gözaltı



Kapıda herhangi bir zorlama olmadığı, katil yada katillere kapıyı Esra Yıldız'ın açmış olabileceği bu nedenle de tanıdık olabileceği değerlendiriliyor. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmalarda, otel sahibi Nuri Yıldız'ın olay sabahı eşiyle birlikte araçla evden çıkıp otellerine gittiklerini, akşam ise Esra Yıldız'ın taksiyle eve döndüğünü belirledi.