SON DAKİKA… Oyuncak ayının içine yerleştirilen ses kayıt cihazı vahşeti ortaya çıkardı: Kreşte 15 çocuğa sistematik şiddet!

Müşteki beyanları, olay tutanakları, tanık beyanları, görüntü tutanağı ve bilirkişi raporu kapsamında hazırlanan iddianamede, "Şüphelilerin, suç tarihinde faaliyet göstermekte olan özel kreşin çalışanları oldukları, müştekilerin ifadelerinde sistematik ve defaten mağdur olan çocuklarına kötü davranıldığını, sarsmak, itmek, bağırmak suretiyle çalışanlar tarafından eziyet gördüklerini, bu nedenle kreş çalışanlarından şikayetçi olduklarını beyan ettikleri, başsavcılığımızca kreşten kamera görüntüleri temin edildiği, kamera görüntüleri üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde; kreş çalışanlarının mağdur olan çocukları tartakladıkları, bağırdıkları, sarsıp ittiklerinin net bir şekilde tespit edildiği, bilgi sahiplerinin müşteki iddialarını doğruladığı, şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına başsavcılığımızca itibar edilmediği, Mersin Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı İl Müdürlüğünün dosyaya müşteki olarak katılma taleplerinin bulunduğu, böylelikle şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde defaten sistematik bir şekilde mağdur olan çocukların eziyet çekmesine yol açacak davranışlarda bulunarak üzerlerine atılı çocuğa karşı eziyet suçunu işlediklerinin sabit olduğu anlaşılmaktadır" denildi.