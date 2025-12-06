SON DAKİKA! Pazar günü plan yapanlar dikkat! İstanbul için hava durumu uyarısı: Sarı kod verildi

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Pazar günü hava durumu tahminleri, Valilik ve Meteoroloji tarafından yayınlandı. Resmi açıklamalar, beklenen kuvvetli sağanak yağışın beraberinde getireceği anlık risklere dikkat çekti. MGM'nin yayımladığı son hava durumu raporuna göre, toplam 24 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER ŞÖYLE:
Adana, Adıyaman, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, İstanbul, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van, Yalova.
İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARDI
İstanbul Valiliği, yarın kent genelinde beklenen sağanak için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi.
Valiliğin NSosyal hesabından paylaşılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'a sarı kodlu uyarı yapıldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, 7 Aralık Pazar günü İstanbul'da sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Kentte havanın Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kocaeli ve Yalova illerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.
Rüzgar ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Yağışların; İstanbul, Kocaeli ve Yalova illerinde kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla'nın kıyı ilçerlinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya, Mersin ve Kahramanmaraş çevreleri ile Isparta'nın güneyi ve Adana'nın kuzey ve batısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güney ve doğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ilçelerinde doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
ISPARTA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
NEVŞEHİR °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
SİNOP °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
RİZE °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra doğusu sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve karlakarışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 9°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
MALATYA °C, 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
VAN °C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı