SON DAKİKA: Pendik’te yangın faciası! 3 minik kardeş feci şekilde can verdi! Meğer anne komşuyu arayıp...

ANNE HASTANEDE BABA GÖZALTINDA İDİ ÇOCUKLAR EVDE YALNIZ KALDI



Gece 02.15 sıralarında evde iddiaya göre prizden kaynaklı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar yardıma koşarak polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bir süre evde dumana maruz kalan çocuklar, vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı 4 çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Özden Sepetçi, (2), Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetçi (5) kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Muhammet Ali Çelikkol (11)'un ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.