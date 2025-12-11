SON DAKİKA: Pendik’te yangın faciası! 3 minik kardeş feci şekilde can verdi! Meğer anne komşuyu arayıp...

İstanbul Pendik'te 3 katlı bir gecekondunun giriş katında çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti. Yangın öncesinde küçük çocuğunu hastaneye götüren evde olmadığı, babanın ise aranması olduğu için gözaltında olduğundan evde bulunmadığı öğrenildi. Yangın, İstanbul Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir gecekondunun giriş katında gece 02.15 sıralarında çıktı.
Tanju Özcan (35), anne Selvi Sepetçi (28) ile çocukları Elanur Zurnacı (0), Özden Sepetçi, (2), Muhammet Ali Çelikkol (11), Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetçi (5)Umman Sokak üzerinde bulunan 3 katlı gecekondunun giriş katındaki evde yaşıyordu. Anne Selvi Sepetçi, bebeği Elanur Zurnacı'yı hastalandığı için hastaneye götürdü. 41 suçtan sabıka kaydı bulunan ve aranması bulunan baba Tanju Özcan Kartal'da gözaltına alındığı için diğer çocuklar evde tek başına kaldı.
ANNE HASTANEDE BABA GÖZALTINDA İDİ ÇOCUKLAR EVDE YALNIZ KALDI
Gece 02.15 sıralarında evde iddiaya göre prizden kaynaklı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar yardıma koşarak polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bir süre evde dumana maruz kalan çocuklar, vatandaşlar tarafından evden çıkarıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı 4 çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Özden Sepetçi, (2), Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetçi (5) kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Muhammet Ali Çelikkol (11)'un ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
ANNE KOMŞUYU ARAYIP ÇOCUKLARIMI KURTARIN DEMİŞ
Polis ekipleri olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Anne Selvi Sepetçi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Annenin yangını öğrenince komşusunu arayıp çocularımı kurtarın dediği öğrenildi. Ailenin yaklaşık 2 ay önce buraya taşındığı öğrenildi. Kağıt toplayıcılığı yapan aileden anne Selvi Sepetçi'nin 15 suçtan, baba Tanju Özcan'ın ise 41 suçtan sabıka kaydı olduğu öğrenildi.
KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI OLAYE YERİNE GELDİ
Sabah Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ile Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin olay yerine gelerek inceleme yaptı ve ekiplerden bilgi aldı. Hastanede işlemleri tamamlanan ölen çocukların cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.