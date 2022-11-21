Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | PKK'dan Karkamış'a roketli saldırı! Bakan Soylu açıklamalarda bulunuyor
Giriş Tarihi: 21.11.2022 12:39 Son Güncelleme: 21.11.2022 12:57

SON DAKİKA | PKK'dan Karkamış'a roketli saldırı! Bakan Soylu açıklamalarda bulunuyor

Son dakika haberi... Gaziantep Karkamış'a roketli saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıda 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini duyurdu.

SON DAKİKA | PKK’dan Karkamış’a roketli saldırı! Bakan Soylu açıklamalarda bulunuyor

Son dakika haberi... Gaziantep Karkamış'a roketli saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıda 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hayatını kaybedenlerden birinin çocuk diğerinin ise öğretmen olduğu belirtildi.

Bakan Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Milletimize şunu söylemek isteriz, dün gerçekleştirilen ve terör örgütünün büyük kayıplar verdiği operasyondan sonra buna yönelik cevap en güçlü şekilde verilecektir ve gerekli adımlar atılacaktır. Terör örgütüne sınır içi ve sınır dışında hayat şansı verilmeyecektir."

4 ROKET İSABET ETTİ
Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyinden 4 roket atıldı.

4 roketin fırlatıldığı saldırıda roketler sınırın sıfır noktasında bulunan ilçedeki bir okul, 2 ev ile gümrük kapısında bekleyen bir TIR'a isabet etti.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

3 vatandaşın yaşamını yitirdiği 4 kişinin de yaralandığı saldırı nedeniyle ilçeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ ŞEHİT OLDU, 2'Sİ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI

Gaziantep Valisi Davut Gül, terör örgütü YPG/PKK tarafından Karkamış'a düzenlenen alçak saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Terör örgütü tarafından Fırat'ın doğusundan Karkamış ilçe merkezine 5 adet havan/roket atılmıştır.

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SON DAKİKA | PKK'dan Karkamış'a roketli saldırı! Bakan Soylu açıklamalarda bulunuyor
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