SON DAKİKA | PKK’dan Karkamış’a roketli saldırı! Bakan Soylu açıklamalarda bulunuyor

Son dakika haberi... Gaziantep Karkamış'a roketli saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıda 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hayatını kaybedenlerden birinin çocuk diğerinin ise öğretmen olduğu belirtildi.

Bakan Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Milletimize şunu söylemek isteriz, dün gerçekleştirilen ve terör örgütünün büyük kayıplar verdiği operasyondan sonra buna yönelik cevap en güçlü şekilde verilecektir ve gerekli adımlar atılacaktır. Terör örgütüne sınır içi ve sınır dışında hayat şansı verilmeyecektir."

4 ROKET İSABET ETTİ

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyinden 4 roket atıldı.