Bakan Soylu acı haberi verdi: Karkamış'taki roketli saldırıda 1'i çocuk 2 vatandaş hayatını kaybetti | Video
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Gaziantep’in Karkamış ilçesine, Suriye’nin Ayn El Arap bölgesindeki PKK/YPG’li teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 11.15'ten itibaren Karkamış'a 10 roket saldırısının yapıldığını ve bu saldırılar sonucunda 4 yaşındaki Ali Mahir Polat ile 22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Soylu, 5 aylık hamile Büşra Karataş'ın da yaralandığını ve entube edildiğini söyledi.