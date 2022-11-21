SON DAKİKA: PKK/YPG'nin Karkamış'a fırlattığı roketlerden biri okula, ikisi eve, diğeri ise bir TIR'a isabet etti! İşte ilk görüntüler... | Video

Son dakika haberleri: Terör örgütü YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı. Roketler ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir TIR'a isabet etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, biri çocuk bir öğretmen olmak üzere 3 kişinin şehit olduğunu belirterek, saldırıya en güçlü şekilde karşılık verileceğini ifade etti. İşte olay yerinden ilk görüntüler...