Sözde müzik grubu üzerinden LGBT propagandası! Sapkın hedeflerini açıkça duyurdular: "Bu ülkenin çocuklarına örnek olacağız"

Küresel güçlerin ve sermayenin desteğiyle büyüyen LGBT terörü, Türkiye'de kurulan sözde bir müzik grubu üzerinden kendini gösterdi.

Kendilerini "Türkiye'nin ilk trans kız grubu" olarak tanımlayan Chakma adlı müzik grubu, sosyal medya paylaşımlarıyla büyük bir rezalete imza attı.

Müzik çalışmalarını toplumsal mesajlarla birleştirdiklerini savunan grup üyelerinin, "Bu ülkenin küçük trans çocuklarına örnek olacağız" şeklindeki sözleri ise sosyal medyada tepki çekti.

İşte skandal o video:

Rezaleti utanmadan böyle anlattı! 'Bu ülkenin çocuklarını hedef alacağız' | Video

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör