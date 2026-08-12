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Giriş Tarihi: 12.08.2026 17:04 Son Güncelleme: 12.08.2026 17:52

Sözde müzik grubu üzerinden LGBT propagandası! Sapkın hedeflerini açıkça duyurdular: "Bu ülkenin çocuklarına örnek olacağız"

Çeşitli platformlar aracılığıyla çocukları hedef alan LGBT terörü, bu kez müzik grupları üzerinden harekete geçti. Kendilerini "Türkiye’nin ilk trans kız grubu" olarak tanımlayan 'Chakma' isimli grup, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla skandala imza attı. Sapkın hedeflerini açıkça söyleyen grup üyesi, "Bu ülkenin küçük trans çocuklarına örnek olacağız" şeklinde konuştu.

SABAH İNTERNET
Sözde müzik grubu üzerinden LGBT propagandası! Sapkın hedeflerini açıkça duyurdular: Bu ülkenin çocuklarına örnek olacağız
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Küresel güçlerin ve sermayenin desteğiyle büyüyen LGBT terörü, Türkiye'de kurulan sözde bir müzik grubu üzerinden kendini gösterdi.

Kendilerini "Türkiye'nin ilk trans kız grubu" olarak tanımlayan Chakma adlı müzik grubu, sosyal medya paylaşımlarıyla büyük bir rezalete imza attı.

Müzik çalışmalarını toplumsal mesajlarla birleştirdiklerini savunan grup üyelerinin, "Bu ülkenin küçük trans çocuklarına örnek olacağız" şeklindeki sözleri ise sosyal medyada tepki çekti.

İşte skandal o video:

Rezaleti utanmadan böyle anlattı! 'Bu ülkenin çocuklarını hedef alacağız' | Video

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#TÜRKİYE #LGBT

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Sözde müzik grubu üzerinden LGBT propagandası! Sapkın hedeflerini açıkça duyurdular: "Bu ülkenin çocuklarına örnek olacağız"
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