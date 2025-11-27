SON DAKİKA | SABAH ortaya çıkardı! Zeydan Karalar’ın yalanını belgeler çürüttü

Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında rüşvet suçundan tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, Sözcü gazetesine "Aziz İhsan Aktaş'ın hiçbir firması ile ne Seyhan ne de büyükşehir belediyesinde çalışmadım" diyerek kendisini aklamaya çalıştığı mektubunun yalan olduğunu SABAH belgeleriyle gün yüzüne çıkardı. Zeydan Karalar'ın hem Seyhan hem de büyükşehir belediye başkanlığı yaptığı dönemlerde Aziz İhsan Aktaş'ın firmaları olan Bilginay Temizlik Hizmetleri Yemekçilik Bilgisayar İlaçlama Organizasyon Taşımacılık İnşaat Danışmanlık Tekstil Ayakkabıcılık Turizm Ticaret Pazarlama Sanayi Limited Şirketi, Barka Atık Yönetimi Taşımacılık Mühendislik Mimarlık ve Proje Danışmanlık Limited Şirketi'ne ihale verdiği ortaya çıktı.
YALANI ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Bakanı Zeydan Karalar rüşvet suçundan 8 Temmuz 2025'te tutuklandı. İddianamede Zeydan Karalar hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuldu. Dava, 27 Ocak 2026'da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zeydan Karalar, Sözcü gazetesine gönderdiği mektubunda Aziz İhsan Aktaş dosyasına değindi.
Mektubunda kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Karalar, "Kaldı ki Aziz İhsan Aktaş'ın hiçbir firması ile ne Seyhan ne de büyükşehir belediyesi döneminde çalışmadım" notunu düştü. Ancak Zeydan Karalar'ın "Çalışmadığım" dediği dönemlerde Aziz İhsan Aktaş'ın iki firmasına ihale verdiğini SABAH belgeledi.
İŞTE O BELGELER
Zeydan Karalar'ın 2014-2019 yılları arasında Seyhan Belediye Başkanlığı yaptığı dönemlerde 1 Mart-31 Mayıs 2015 tarihinde 3 aylık "Seyhan ilçe belediyesi sınırları içerisinde kent temizliği hizmet alım işi" ihalesini Aziz İhsan Aktaş'ın Barka Atık Yönetimi Taşımacılık Mühendislik Mimarlık ve Proje Danışmanlık Limited Şirketi'ne 7 milyon 039 bin 373 TL bedelle verdi.
Karalar'ın aynı firmaya aynı ihaleyi bu kez 1 Haziran -31 Mayıs 2019 tarihine kadar 36 aylık süreyle 87 milyon 664 bin 115 TL bedelle ihaleyi verdiği gün yüzüne çıktı.
2019 seçimlerinde büyükşehir belediye başkanlığı koltuğuna oturan Zeydan Karalar, Aziz İhsan Aktaş ile çalışmaya devam etti.
Karalar'ın Aktaş'ın firması Bilginay Temizlik Hizmetleri Yemekçilik Bilgisayar İlaçlama Organizasyon Taşımacılık İnşaat Danışmanlık Tekstil Ayakkabıcılık Turizm Ticaret Pazarlama Sanayi Limited Şirketi'ne 2020 yılında 86 günlük "Park ve bahçe işleri bakım ve onarım hizmetleri çalışmalarının sağlanması kapsamında ihtiyaç duyulan araçların karşılanması için araç kiralanması hizmet alımı işi" ihalesini 3 milyon 985 bin 112 TL bedelle verdiği ortaya çıktı.