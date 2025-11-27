SON DAKİKA | SABAH ortaya çıkardı! Zeydan Karalar’ın yalanını belgeler çürüttü

Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında rüşvet suçundan tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, Sözcü gazetesine "Aziz İhsan Aktaş'ın hiçbir firması ile ne Seyhan ne de büyükşehir belediyesinde çalışmadım" diyerek kendisini aklamaya çalıştığı mektubunun yalan olduğunu SABAH belgeleriyle gün yüzüne çıkardı. Zeydan Karalar'ın hem Seyhan hem de büyükşehir belediye başkanlığı yaptığı dönemlerde Aziz İhsan Aktaş'ın firmaları olan Bilginay Temizlik Hizmetleri Yemekçilik Bilgisayar İlaçlama Organizasyon Taşımacılık İnşaat Danışmanlık Tekstil Ayakkabıcılık Turizm Ticaret Pazarlama Sanayi Limited Şirketi, Barka Atık Yönetimi Taşımacılık Mühendislik Mimarlık ve Proje Danışmanlık Limited Şirketi'ne ihale verdiği ortaya çıktı.