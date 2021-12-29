SON DAKİKA: Samuray kılıçlı vahşette yeni gelişme! Başak Cengiz’i öldüren cani Can Göktuğ Boz için istenen ceza belli oldu

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Boz hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olaya müdahale etmeye çalışan bir başka mağduru 'silahla tehdit' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'una muhalefet suçlarından toplamda 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Kan donduran ve Türkiye'de büyük yankı uyandıran olay geçtiğimiz ay İstanbul Ataşehir'de yaşandı. Mimarlık eğitimi için Ankara'dan İstanbul'a gelen 28 yaşındaki Başak Cengiz onu hayattan koparacak caninin arkadan geldiğinden habersiz oteline doğru yürüyordu. Sokak ortasında vahşice katledildi. Engel olmaya çalışanlar olsa da cani adam defalarca kılıç darbesiyle Cengiz'i hayattan kopardı.