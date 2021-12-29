SON DAKİKA: Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren cani Can Göktuğ Boz için istenen ceza belli oldu! | Video

Son dakika haberine göre; Samuray kılıçlı vahşet olarak bilinen ve Türkiye'yi ayağa kaldıran olay ile ilgili iddianame hazırlandı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından cani katil Can Göktuğ Boz için istenen ceza belli oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Boz hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olaya müdahale etmeye çalışan bir başka mağduru 'silahla tehdit' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'una muhalefet suçlarından toplamda 7 yıl hapis istendi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...