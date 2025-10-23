SON DAKİKA: Sancaktepe’de 3 kişiyi sokak ortasında katletmişti! O dehşet anları ortaya çıktı

3 KİŞİ ÖLDÜ KATİL GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Edip Güçin, Taner Güçin (16), ve Adıgüzel Kılıçkan (29)'ın öldüğü belirlendi. araçta bulunan Adem Kaya'nın ise olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Mahir Güçin'i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Katilin 5 suçtan sabıkalı olduğu belirlendi.

İŞTE O DEHŞET ANLARI!

Sancaktepe'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı anları ortaya çıktı