SON DAKİKA: Şanlıurfa’da dehşet veren olay: Eşini öldü sanıp olayı ’trafik kazası’ diye gizlemeye çalıştı

Olay, pazar günü Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Arıcan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Bertan, ağır yaraladığı eşi Halime Bertan'ı bir otomobile bindirerek kırsal yola götürdü ve aracı bilerek tarlaya sürdü. Bu kurguyla olayın sıradan bir trafik kazası gibi görünmesini amaçladı. Pazar günü akşam saatlerinde Akçakale Arıcan Mahallesi'nde tarlaya uçan 34 LS 4241 plakalı araç ihbar edildi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, araçta baygın halde bulunan Halime Bertan'ı tespit etti.