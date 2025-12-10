SON DAKİKA: Şanlıurfa’da dehşet veren olay: Eşini öldü sanıp olayı ’trafik kazası’ diye gizlemeye çalıştı

Olay, pazar günü Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Arıcan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Bertan, ağır yaraladığı eşi Halime Bertan'ı bir otomobile bindirerek kırsal yola götürdü ve aracı bilerek tarlaya sürdü. Bu kurguyla olayın sıradan bir trafik kazası gibi görünmesini amaçladı. Pazar günü akşam saatlerinde Akçakale Arıcan Mahallesi'nde tarlaya uçan 34 LS 4241 plakalı araç ihbar edildi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, araçta baygın halde bulunan Halime Bertan'ı tespit etti.
ÖLÜ TAKLİDİ İÇİN ARACI TARLAYA SÜRDÜ: JANDARMA GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Halime Bertan, vücudundaki morluklar ve kırıklar nedeniyle Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorlar, yaralanmaların trafik kazasıyla uyumlu olmadığını, şiddetli ve çok sayıda darp sonucu oluştuğunu belirledi. Bu kritik tespit üzerine jandarma ekipleri soruşturmanın seyrini değiştirdi ve olayın perde arkasını araştırmaya başladı.
KOCA GÖZALTINDA: OLAYIN NEDENİ ŞİDDETLİ DARP
Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan derinlemesine araştırmalar sonucu, Halime Bertan'ın yaralanmasının kaza değil, eşi Mehmet Bertan tarafından gerçekleştirilen şiddetli darp sonucu olduğu netleşti. Koca Mehmet Bertan, eşinin öldüğünü sanarak paniklediğini ve cinayeti gizlemek için kaza süsü verdiğini itiraf etti. Jandarma ekipleri, Mehmet Bertan'ı gözaltına aldı.
YOĞUN BAKIMDAKİ KADIN HAYAT MÜCADELESİ VERİYOR
Haberin alındığı son duruma göre, şiddetin kurbanı Halime Bertan'ın Akçakale Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Talihsiz kadının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Olay, kadına yönelik şiddetin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi ve bölgede büyük infial yarattı.