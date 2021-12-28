SON DAKİKA: Savcı Özlem doğum günü kutlamasında ölmüştü! Babadan korkunç iddia: Öldükten sonra...

BABA: VURULDUKTAN SONRA EVDE BEKLETİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ

Özlem Salkım'ı, evlendikten 17 yıl sonra Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edinen Rahime ve Ramazan Salkım çifti de iddianamede çelişkiler olduğunu söyledi. Ramazan Salkım, kızı öldüğünden bu yana videolarını izleyerek hasret giderdiklerini belirtti. İddianamenin 'kasten öldürme' suçundan hazırlanmamasına şaşırdıklarını kaydeden Salkım, "Biz bu iddianamenin neden bu kadar geciktirildiğini bilemedik. Biz iddianameyi okuyunca bir sürü çelişki ve tutarsızlıklar gördük. Biz davanın Ankara'da ağır cezada görülmesiyle alakalı dilekçe verdik; ama kabul edilmedi. 21 Ocak'ta ilk duruşmaya biz de gideceğiz. İddianamede, 'Özlem intihar etti' diyorlar; ama Özlem ve yanındakilerden alınan el swap'larında atış artığına rastlanılmadığı yazıldı. Özlem'in hastaneye giderken elleri temizlendiği, bahanesi sunuldu. Neden yanındakilerde çıkmadı? Biz Özlem'in ne zaman öldüğünü bilmek istiyoruz. İddianamede de bu konu tam belirtilmemiş. Biz Özlem'in vurulduktan sonra evde bekletildiğini düşünüyoruz" dedi.

Anne Rahime Salkım ise "Adalet yerini bulsun, kızımın kanı yerde kalmasın, kızımın başına gelenler ortaya çıksın. Mahkemeye de gideceğim ve sonuna kadar dayanacağım. Benim çocuğum böyle bir çocuk değildi. Çocuğumun hayatıyla oynadılar, hayallerini elinden aldılar" diye konuştu.

AVUKATTAN 'GÖREVSİZLİK' DİLEKÇESİ

Salkım ailesinin isteği üzerine ailenin avukatı Emin Erkılıç'ın, davanın Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan görülmesi gerektiği gerekçesiyle Sorgun 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne 'görevsizlik' dilekçesi verdiği öğrenildi.