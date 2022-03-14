Başıboş bir köpekten kaçan çocuğa feci şekilde araba çarptı.
O ANLAR KAMERAYA BÖYLE YANSIDI
Dehşet anları saniye saniye kameralara yansırken çocuğun ağır yaralı olduğu öğrenildi.
Son dakika: Sivas'taki korkunç görüntü akıllara Mahra Pelin Pınar'ı getirdi! Köpekten kaçarken araba çarptı | Video
AKILLARA MAHRA PELİN PINAR'I GETİRDİ
Meydana gelen elim kaza günlerce konuşulan Mahra Pelin Pınar'ı getirdi.
Küçük Mahra Antalya'da köpekten kaçarken kamyonun altında kalması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.