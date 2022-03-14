Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Sivas'taki korkunç görüntü akıllara Mahra Pelin Pınar'ı getirdi! Köpekten kaçarken araba çarptı
Giriş Tarihi: 14.3.2022 22:57 Son Güncelleme: 14.3.2022 23:22

Son dakika: Sivas'taki korkunç görüntü akıllara Mahra Pelin Pınar'ı getirdi! Köpekten kaçarken araba çarptı

Son dakika: Sivas’taki korkunç görüntü akıllara Mahra Pelin Pınar’ı getirdi! Köpekten kaçarken araba çarptı

Son dakika haberi... Sivas'ta dehşet veren bir olay yaşandı. Başıboş bir köpekten kaçan çocuğa araba çarptı. Çarpma anı saniye saniye kameralara yansıdı. Çocuğun ağır yaralandığı öğrenilirken akıllara Mahra Pelin Pınar geldi. Küçük Mahra, Antalya'da köpekten kaçarken kamyonun altında kalması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Türkiye' sağ bacağı diz üstünden kesilen Mahra Melin Pınar'ı günlerce konuşmuştu.

Son dakika haberi... Korkunç olay Sivas'ta yaşandı.

Başıboş bir köpekten kaçan çocuğa feci şekilde araba çarptı.

O ANLAR KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Dehşet anları saniye saniye kameralara yansırken çocuğun ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Son dakika: Sivas'taki korkunç görüntü akıllara Mahra Pelin Pınar'ı getirdi! Köpekten kaçarken araba çarptı | Video

AKILLARA MAHRA PELİN PINAR'I GETİRDİ

Meydana gelen elim kaza günlerce konuşulan Mahra Pelin Pınar'ı getirdi.

Küçük Mahra Antalya'da köpekten kaçarken kamyonun altında kalması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Türkiye' sağ bacağı diz üstünden kesilen Mahra Melin Pınar'ı günlerce konuşmuştu.

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Son dakika: Sivas'taki korkunç görüntü akıllara Mahra Pelin Pınar'ı getirdi! Köpekten kaçarken araba çarptı
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