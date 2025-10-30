SON DAKİKA: Sokak ortasında şok saldırı! İspanyol YouTuber’ı Beyoğlu’nda darbedip şişe fırlattılar! O anlar kamerada

İstanbul Beyoğlu'nda, arkadaşıyla motosikletle ilerleyen İspanyol Youtuber Javier R.D.V. (28), Tarlabaşı Bülbül Mahallesi'nde bir grubun önce sözlü tacizine, ardından fiziksel saldırısına uğradı. Kask kamerası sayesinde saniye saniye kaydedilen olayda, turiste önce pet şişe fırlatıldı, ardından motosikletle takip edilerek önü kesildi ve darbedildi.
"NİYE ÇEKİYORSUN?" TEPKİSİYLE BAŞLADI
Olay, 14 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinde Tarlabaşı'nda meydana geldi. Motosikletiyle sokakta video kaydı yapan İspanyol turist, bir kişi tarafından durdurularak "Yanlış anlama niye çekiyorsun" sözleriyle tepki gördü. İngilizce "Ne?" diye cevap veren Youtuber, bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak turistin gitmesi üzerine, bir başka şüpheli arkasından su şişesi fırlattı. Daha sonra motosiklete binen bir şüpheli ise turisti takip etmeye başladı.
MOTOSİKLETLİ TAKİP VE DARP ANLARI
Takip sırasında İspanyol Youtuber, motosikletli şüpheliye İngilizce "Özür dilerim kardeşim" dese de, ileride yolun kamyonet tarafından kesilmesiyle durmak zorunda kaldı. Motosikletiyle önünü kesen şüpheli "Problem yok" diyerek turistin hareketini engelledi. Bu sırada arkadan gelen diğer şüphelilerin de katılmasıyla saldırıya uğrayan turist, motosikletiyle kaldırıma çıkarak kaçmaya çalıştı.
Ancak saldırganların darp etmesi sonucu yere düştü. Dizinden yaralanan Javier R.D.V. cep telefonunu alarak koşarak kaçmayı başardı. Turistin arkadaşı da şüpheliler tarafından darbedildi.
POLİS HAREKETE GEÇTİ: SALDIRGANLAR YAKALANDI
Olayın hemen ardından harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan N.A. (17) ve Sinan Çağrı B. (24) emniyete götürüldü.
Şüpheliler hakkında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından Sinan Çağrı B. savcılık kararıyla serbest bırakılırken, N.A. ise Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildi. Şüphelilerin suç kayıtları da dikkat çekti: N.A.'nın 25, Sinan Çağrı B.'nin ise 7 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.