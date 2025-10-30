SON DAKİKA: Sokak ortasında şok saldırı! İspanyol YouTuber’ı Beyoğlu’nda darbedip şişe fırlattılar! O anlar kamerada

"NİYE ÇEKİYORSUN?" TEPKİSİYLE BAŞLADI

Olay, 14 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinde Tarlabaşı'nda meydana geldi. Motosikletiyle sokakta video kaydı yapan İspanyol turist, bir kişi tarafından durdurularak "Yanlış anlama niye çekiyorsun" sözleriyle tepki gördü. İngilizce "Ne?" diye cevap veren Youtuber, bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak turistin gitmesi üzerine, bir başka şüpheli arkasından su şişesi fırlattı. Daha sonra motosiklete binen bir şüpheli ise turisti takip etmeye başladı.