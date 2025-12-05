SON DAKİKA… Sosyal medyadan tanıştığı adam kabusu yaşattı: 10 yıla kadar hapsi isteniyor!

O paraların hiçbirini ben kullanmadım, hiçbiri ile alakam yok. Hiçbirini bilmiyorum. O para transferlerini yaptığında ben iş yerimde çalışıyordum. İfade tebligatı gelince neye uğradığımı şaşırdım. Şok oldum. Ona yazdım, aileme, ağabeyime anlatacağım dedim. O beni tehdit etmeye başladı. Kapıma iki adam, polis gönderdi. 'Seni öldürürüm, yaşatmam, bu suçları hepsini senin üzerine bırakırım, hiçbir şekilde kurtulamazsın, benim adımı vermeyeceksin' dedi. Ben onun ismini Mervan olarak bilirken, ismi de farklıymış. Sonradan gerçek ismini öğrendim. Dolandırdığı rakam 20 bin ila en yüksek 190 bin TL gelmiş. Bu kişiler de benden şikayetçi olmuş. Hakkımda davalar açıldı. 3-10 yıl hapis isteniyor. Nasıl inandım, nasıl kandım, bu duruma geldim hiç bilmiyorum. 15 yıl bir yerde sigortalı, güzel çalışırken, devam ederken nasıl bu duruma düştüm, nasıl bir gaflete uğradım hiçbir fikrim yok" dedi.