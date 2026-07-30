Haberler Yaşam Haberleri Son dakika | TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz
Giriş Tarihi: 30.07.2026 12:25 Son Güncelleme: 30.07.2026 12:35

Son dakika | TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz

Son dakika haberi! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Sürdürdüğümüz çalışmaların hemen hemen sonuna gelindi." dedi. Kurtulmuş, "Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün varlığının fiili olarak devam etmemesinin tespit ve tescili ile birlikte bu yasa yürürlüğe girecek." ifadelerini kullandı.

SABAH İNTERNET Yaşam
Son dakika | TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz
  • ABONE OL

Son dakika haberi! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamada bulundu. Numan Kurtulmuş, "Terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Sürdürdüğümüz çalışmaların hemen hemen sonuna gelindi." ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, "Süreç yasası genel af değildir" mesajı verdi.

"ASLA KİŞİSEL AF MAHİYETİNDE DEĞİLDİR"

Numan Kurtulmuş, "Ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün, münfesih örgüte ait bir yasa olacaktır. Asla bu yasa ile Türkiye'de bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır." dedi.

Kurtulmuş, "Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün varlığının fiili olarak devam etmemesinin tespit ve tescili ile birlikte bu yasa yürürlüğe girecek." ifadelerini kullandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#SON DAKİKA #SON DAKİKA HABERİ #NUMAN KURTULMUŞ #TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA