Son dakika | TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz

Son dakika haberi! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamada bulundu. Numan Kurtulmuş, "Terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Sürdürdüğümüz çalışmaların hemen hemen sonuna gelindi." ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, "Süreç yasası genel af değildir" mesajı verdi.

"ASLA KİŞİSEL AF MAHİYETİNDE DEĞİLDİR"

Numan Kurtulmuş, "Ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün, münfesih örgüte ait bir yasa olacaktır. Asla bu yasa ile Türkiye'de bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır." dedi.