SON DAKİKA: Tekirdağ- İğneada sel davasında sanıktan şok savunma! Aile yakınları isyan etti: Tavuktan bahseder gibi...

5 Eylül 2023 tarihinde Kırklareli'nin İğneada beldesinde yer alan Sisli Vadi'de, kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelen ve 6 kişinin ölümüne yol açan ruhsatsız bungalov işletmesiyle ilgili dava, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden başladı. Selde doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, emekli öğretmen Raile Şimşek, eşi Ahmet Baki Şimşek ile tesis müdürü Ümit Solmaz hayatını kaybetmişti.
İŞLETME SAHİBİNDEN SKANDAL KARŞILAŞTIRMA
Daha önce 11 yıl hapis cezası alan işletme sahibi Bülent B.'nin, yeniden yargılama sürecinde ortaya çıkan savunması büyük tepki topladı. Tutuklu bulunan Bülent B., cezaevinde kalış süresini ve kendisine verilen cezayı başka ölümlü olaylarla kıyaslayarak hafifletmeye çalıştı. Bülent B., "Yani benim kadar yatan yok. Diğer sellere bakarsak altı katı yatıldı," diyerek ceza süresini az bulduğunu ima etti.
İşletme sahibi sözlerine şöyle devam etti: "5 kişiye çarpan geliyor cezaevine, 5 kişiyi uyurken ezmiş adam, 1 ay sonra çıkıyor. Konya'da 21 yaşında bir delikanlı. Hız sınırı 50, 80'le, alkollü, ehliyetsiz, 6 kişiyi; anneanneyi, iki kızını ve torunlarını öldürdü. 4 ay yattı ve aldığı ceza 4 yıl 2 ay."
ACILI AİLELER ÇİLEDEN ÇIKTI: "TAVUK GİBİ BAHSEDİYORSUNUZ"
Sanığın savunması sırasında yaptığı bu karşılaştırmalar, duruşma salonunda bulunan hayatını kaybedenlerin yakınlarını adeta çileden çıkardı. Can kayıplarından adeta bir "rakam" gibi bahsedilmesine sinirlenen aile yakınlarından bir kadının sesi yükseldi.
Kadın, sanığa tepki göstererek: "Tavuktan bahseder gibi bahsediyorlar. Lütfen biz insanız, biz anneyiz. Tavuk gibi bahsediyorsunuz. Beş insan, üç insan, on insan," diye isyan etti. Bu yürek yakan sözler, duruşma salonundaki gerginliği artırdı.
İSTİNAF: CEZA ORANTILI OLMALIYDI
Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararında, verilen cezada orantılılık ilkesinin gözetilmesi gerektiği vurgulanmıştı. Mahkeme, sanığın kusuru, meydana gelen zararın ağırlığı ve suçun işleniş biçimi dikkate alınarak, alt sınırdan daha fazla uzaklaşmak suretiyle ceza tayin edilmesi gerektiğini belirtmişti.
İstinaf ayrıca, sanık Bülent B. hakkında uygulanan ceza indiriminin, sanığın adli sicil kaydının içeriği, dosyaya yansıyan olumsuz kişiliği ve fiilden sonraki davranışları nedeniyle uygulanmaması gerektiğini de özellikle kaydetmişti. Bu durum, sanığın pişmanlık göstermeyen tavrının da hukuki süreçte dikkate alınması gerektiğini ortaya koyuyor.