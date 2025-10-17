Bungalov faciasında 6 kişinin ölümüne neden olan işletme sahibinin savunması acılı aileleri çileden çıkardı | Video

Kırklareli’nin İğneada beldesinde selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanında 6 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada işletme sahibinin savunması ortaya çıktı. Savunmasında bazı olaylar ile kendi durumunu karşılaştıran işletme sahibi, "Yani benim kadar yatan yok. Diğer sellere bakarsak altı katı yatıldı" dedi. İşletme sahibinin sözleri ise acılı aileleri sinirlendirdi. Bir kadının "Tavuktan bahseder gibi bahsediyorlar. Lütfen biz insanız biz anneyiz" dediği duyuldu.