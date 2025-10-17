Video Yaşam Bungalov faciasında 6 kişinin ölümüne neden olan işletme sahibinin savunması acılı aileleri çileden çıkardı | Video
Bungalov faciasında 6 kişinin ölümüne neden olan işletme sahibinin savunması acılı aileleri çileden çıkardı | Video

Bungalov faciasında 6 kişinin ölümüne neden olan işletme sahibinin savunması acılı aileleri çileden çıkardı | Video

17.10.2025 | 11:52

Kırklareli’nin İğneada beldesinde selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanında 6 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada işletme sahibinin savunması ortaya çıktı. Savunmasında bazı olaylar ile kendi durumunu karşılaştıran işletme sahibi, "Yani benim kadar yatan yok. Diğer sellere bakarsak altı katı yatıldı" dedi. İşletme sahibinin sözleri ise acılı aileleri sinirlendirdi. Bir kadının "Tavuktan bahseder gibi bahsediyorlar. Lütfen biz insanız biz anneyiz" dediği duyuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bungalov faciasında 6 kişinin ölümüne neden olan işletme sahibinin savunması acılı aileleri çileden çıkardı | Video 00:44
Bungalov faciasında 6 kişinin ölümüne neden olan işletme sahibinin savunması acılı aileleri çileden çıkardı | Video 17.10.2025 | 11:52
Kayınpederini bıçakla yaraladı, camdan küfürler savurdu! | Video 06:55
Kayınpederini bıçakla yaraladı, camdan küfürler savurdu! | Video 17.10.2025 | 11:40
Kızı akran zorbalığına uğrayan anne konuştu: Evladımı kaybetmek istemiyorum | Video 04:47
Kızı akran zorbalığına uğrayan anne konuştu: "Evladımı kaybetmek istemiyorum" | Video 17.10.2025 | 11:23
Tekme tokat darbettiler; çöplerin üzerinde dövmeye devam ettiler! O anlar kamerada | Video 00:32
Tekme tokat darbettiler; çöplerin üzerinde dövmeye devam ettiler! O anlar kamerada | Video 17.10.2025 | 11:15
Markette çocuğunu acımasızca tekmeleyen baba adliyeye sevk edildi: Ani sinir patlamasıyla vurdum, pişmanım | Video 00:48
Markette çocuğunu acımasızca tekmeleyen baba adliyeye sevk edildi: "Ani sinir patlamasıyla vurdum, pişmanım" | Video 17.10.2025 | 10:46
Evden çıkmayan telefon bağımlısı genç; 3 yıl sonra ilk kez duş alıp, tıraş oldu! | Video 11:15
Evden çıkmayan telefon bağımlısı genç; 3 yıl sonra ilk kez duş alıp, tıraş oldu! | Video 17.10.2025 | 10:38
Mersin’de sosyal medyadan dolandıran şebeke çökertildi: 5 tutuklama | Video 01:18
Mersin'de sosyal medyadan dolandıran şebeke çökertildi: 5 tutuklama | Video 17.10.2025 | 09:36
Kim Milyoner Olmak İster’de ‘risk almayı seven bir insanım’ dedi! Bakın 200 bin TL’lik o soruda ne karar verdi! 04:27
Kim Milyoner Olmak İster'de ‘risk almayı seven bir insanım’ dedi! Bakın 200 bin TL’lik o soruda ne karar verdi! 16.10.2025 | 23:04
İzmir’de freni boşalan kamyon duvarı yıkıp eve böyle girdi | Video 03:27
İzmir'de freni boşalan kamyon duvarı yıkıp eve böyle girdi | Video 16.10.2025 | 16:24
Adıyaman’da 2 grubun sopa, tekme ve yumruklu kavgası kamerada | Video 00:55
Adıyaman'da 2 grubun sopa, tekme ve yumruklu kavgası kamerada | Video 16.10.2025 | 15:54
Genç Fenerbahçelilerin tribün lideri Cem Gölbaşı’na 6 yıl 10 ay hapis cezası | Video 05:46
Genç Fenerbahçelilerin tribün lideri Cem Gölbaşı’na 6 yıl 10 ay hapis cezası | Video 16.10.2025 | 15:52
Çekmeköy’de otobüsün çarptığı kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı | Video 01:51
Çekmeköy'de otobüsün çarptığı kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı | Video 16.10.2025 | 15:52
Beylikdüzü’nde metrobüs köprüsünde yürüyen merdivende yangın çıktı | Video 01:55
Beylikdüzü'nde metrobüs köprüsünde yürüyen merdivende yangın çıktı | Video 16.10.2025 | 15:25
Antalya’da sahte pasaportla 24 milyon liralık arsa vurgunu: 6 gözaltı | Video 01:00
Antalya'da sahte pasaportla 24 milyon liralık arsa vurgunu: 6 gözaltı | Video 16.10.2025 | 15:24
Merve’yi darbeden eski sevgilisi, öncesinde telefonuna el koymuş | Video 03:45
Merve'yi darbeden eski sevgilisi, öncesinde telefonuna el koymuş | Video 16.10.2025 | 14:26
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar’ın avukatı çekildi | Video 02:12
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın avukatı çekildi | Video 16.10.2025 | 13:31
Kız arkadaşının ağabeyi ve kuzenleri tarafından bıçaklandı | Video 00:58
Kız arkadaşının ağabeyi ve kuzenleri tarafından bıçaklandı | Video 16.10.2025 | 13:22
Eşinin boğazını keserek öldüren cani kocanın tahliye kararı geri alındı | Video 05:18
Eşinin boğazını keserek öldüren cani kocanın tahliye kararı geri alındı | Video 16.10.2025 | 13:22
Denizde teknesi boş bulunan balıkçı için arama çalışması başlatıldı | Video 02:01
Denizde teknesi boş bulunan balıkçı için arama çalışması başlatıldı | Video 16.10.2025 | 13:18
Samsun’da narkotik ekiplerinden peş peşe operasyon | Video 01:10
Samsun’da narkotik ekiplerinden peş peşe operasyon | Video 16.10.2025 | 12:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY