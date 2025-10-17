Bungalov faciasında 6 kişinin ölümüne neden olan işletme sahibinin savunması acılı aileleri çileden çıkardı | Video
Kırklareli’nin İğneada beldesinde selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanında 6 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada işletme sahibinin savunması ortaya çıktı. Savunmasında bazı olaylar ile kendi durumunu karşılaştıran işletme sahibi, "Yani benim kadar yatan yok. Diğer sellere bakarsak altı katı yatıldı" dedi. İşletme sahibinin sözleri ise acılı aileleri sinirlendirdi. Bir kadının "Tavuktan bahseder gibi bahsediyorlar. Lütfen biz insanız biz anneyiz" dediği duyuldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:44
06:55
Kayınpederini bıçakla yaraladı, camdan küfürler savurdu! | Video 17.10.2025 | 11:40
04:47
00:32
00:48
11:15
01:18
Mersin'de sosyal medyadan dolandıran şebeke çökertildi: 5 tutuklama | Video 17.10.2025 | 09:36
04:27
03:27
İzmir'de freni boşalan kamyon duvarı yıkıp eve böyle girdi | Video 16.10.2025 | 16:24
00:55
Adıyaman'da 2 grubun sopa, tekme ve yumruklu kavgası kamerada | Video 16.10.2025 | 15:54
05:46
01:51
01:55
Beylikdüzü'nde metrobüs köprüsünde yürüyen merdivende yangın çıktı | Video 16.10.2025 | 15:25
01:00
03:45
Merve'yi darbeden eski sevgilisi, öncesinde telefonuna el koymuş | Video 16.10.2025 | 14:26
02:12
00:58
Kız arkadaşının ağabeyi ve kuzenleri tarafından bıçaklandı | Video 16.10.2025 | 13:22
05:18
02:01
Denizde teknesi boş bulunan balıkçı için arama çalışması başlatıldı | Video 16.10.2025 | 13:18
01:10
Samsun’da narkotik ekiplerinden peş peşe operasyon | Video 16.10.2025 | 12:32