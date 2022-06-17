Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Tekirdağ'da korkunç olay! Eski eşi ve çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
Giriş Tarihi: 17.6.2022 17:36

Son dakika: Tekirdağ'da korkunç olay! Eski eşi ve çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

AA
Son dakika: Tekirdağ’da korkunç olay! Eski eşi ve çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eski eşi ve 3 yaşındaki çocuğunu bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikönü Mahallesi'nde bir hafta önce boşanan Burak Tekler (24) ve eski eşi Cansu Sezer (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Tekler, eski eşi ile 3 yaşındaki oğlu Selim Ali Tekler'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Tekler, daha sonra evden kaçtı.

Evden gelen sesler üzerine çevredekiler ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, anne ve çocuğun öldüğünü tespit etti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne ve çocuğun cenazesi Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burak Tekler, daha sonra karakola giderek teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Asgari ücret ve memur için 'Fark' emekliye zam! Yeni oran 41'i aştı: İşte enflasyon farkı, Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı hesabı
EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU! SSK ve BAĞKUR en düşük emekli zammı ne kadar olacak? Emekliye en az yüzde 35 zam geliyor!
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Sabah.com.tr yeni maaşları hesapladı! SSK ve Bağkur en yüksek en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika haberi! Asgari ücrete ara zam hazırlığı! Asgari ücrete Temmuz zammı gelecek mi? Başkan Erdoğan,Türk-İş Başkanı Atalay ile görüştü!
Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2022 asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak? Temmuzda son adım geliyor!
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı için milyonlara yeni maaş rehberi! Kazanç 2.518 lirayı buluyor: Enflasyon farkı ve Temmuz zammı ile en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ SON DAKİKA? Survivor All Star'da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?
MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? 2022 MSÜ tercih sonuçları için gözler ÖSYM ekranında!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki: Bundan sonra başının çaresine baksın...
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT çalışması için yeni mesaj! Bakanlık kamuoyu ile paylaşacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Tekirdağ'da korkunç olay! Eski eşi ve çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA