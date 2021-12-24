Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Tekirdağ’da sahte içki faciası: Ölü sayısı 5’e yükseldi!
Giriş Tarihi: 24.12.2021 09:36

Son dakika: Tekirdağ’da sahte içki faciası: Ölü sayısı 5’e yükseldi!

DHA
Son dakika: Tekirdağ’da sahte içki faciası: Ölü sayısı 5’e yükseldi!

Tekirdağ’ın Hayrabolu ve Saray ilçesinde, sahte içki içen Hüseyin Yılmaz (56) ile Ahmet Soyalp (57), hayatını kaybetti. Kentte son 5 günde sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Hayrabolu'da 3 gün önce emekli Erdoğan Durak (70), içki içtikten sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sahte içkiden zehirlendiği belirtilen Durak, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağırlaşan Durak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin yaptığı araştırmada, ölen Durak ile birlikte Hüseyin Yılmaz'ın da internet üzerinden sahte içki aldığını belirleyince durumu jandarmaya bildirildi.

Jandarma ekipleri de Buzağacı Mahallesi'nde oturan Yılmaz'ın evine giderek, aldığı sahte içkiden içip içmediğini sordu. Yılmaz'ın içtiğini söylemesi üzerine jandarma, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürdü. Burada fenalaşan Yılmaz, tedaviye alındı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

20 LİTRE SAHTE İÇKİ BULUNDU

Saray ilçesinde oturan Ahmet Soyalp'ten haber alamayan arkadaşları, gittikleri evinde çaldıkları kapıyı açan olmayınca, kilitli olmayan kapıyı açıp eve girdi. Soyalp'in hareketsiz yattığını gören arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekiplerce yapılan kontrolde Soyalp'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, polis ekiplerince evde yapılan incelemede 20 litre sahte içki bulundu. Sahte içkiden öldüğü tahmin edilen Soyalp'in kesin ölüm nedeninin belirlemesi için cansız bedeni Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Tekirdağ'da son 5 günde sahte içkiden önlerin sayısı da 5'e yükseldi. 18 Aralık'ta Saray ilçesinde Nurettin Metin (55) ve Metin Şengül (43), 3 gün önce de Hayrabolu ilçesinde Erdoğan Durak (70), sahte içkiden hayatını kaybetmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den dolardaki sert düşüşle ilgili açıklama: Faizcilere tokat gibi yanıt oldu
Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş vahşi pitbull saldırısına uğramıştı! Acılı baba konuştu!
Bolu'da göz doktoru saldırıya uğramıştı! Bakan Koca tutuklandığını duyurdu!
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz açıkladı! "Yerli AŞI TURKOVAC, SINOVAC'tan daha etkin"
Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıkladı! Önder Karaveli ile devam edilecek mi?
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Yüzlerce terör örgütü mensubunun mal varlıkları donduruldu
Hülya Avşar’dan simit çıkışı! Kendisini linç edenlere meydan okudu!
Son dakika | Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor: İstanbul beyaz büründü
YASİN SURESİ OKUNUŞU - Yasin Suresi Duası Arapça Oku ve Dinle - Yasin-i Şerif Türkçe Anlamı, Tefsiri, Meali Ve Faziletleri
Oyuncu Ayşe Tolga'ya büyük şok! Milyonluk mücevheri çalındı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Tekirdağ’da sahte içki faciası: Ölü sayısı 5’e yükseldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA