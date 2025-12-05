Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Türkiye bu olayı konuşuyor: Lisede öğretmene yönelik zorbalığın perde arkası ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 5.12.2025 09:23 Son Güncelleme: 5.12.2025 09:35

SON DAKİKA… Türkiye bu olayı konuşuyor: Lisede öğretmene yönelik zorbalığın perde arkası ortaya çıktı!

SON DAKİKA… Zorbalık, bu kez öğretmene yapıldı… Ankara’da bir lisede 61 yaşındaki fizik öğretmeni M.C., öğrencilerinin saygısızlığına maruz kaldı. Öğrencilerin ders sırasında 61 yaşındaki öğretmenleriyle alay ettiği anların videosuna tepki yağarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Soruşturmanın odağında 10 öğrencinin bulunduğu belirtildi, M.C.’nin meslektaşları ise tepki çeken olayın perde arkasını anlattı. İşte detaylar…

SON DAKİKA… Türkiye bu olayı konuşuyor: Lisede öğretmene yönelik zorbalığın perde arkası ortaya çıktı!
  • ABONE OL

SON DAKİKA… Zorbalığın ve saygısızlığın adresi bu kez Ankara Kocatepe'de bulunan Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ydi. 10 öğrenciden oluşan bir grup, 10'uncu sınıf öğrencisinin fizik öğretmeni 61 yaşındaki M.C. ile ders sırasında alay etti. Başka bir öğrencinin cep telefonu ile kaydettiği o anlara tepki yağarken, M.C.'nin sınıfta uğradığı kaza nedeniyle hastanede olduğu öğrenildi.

AYAĞI TAKILIP KÜRSÜDEN DÜŞMÜŞ!

61 yaşındaki fizik öğretmeninin ayağı takıldığı için kürsüden düşerek kolunu kırdığı belirtildi. Kaldırıldığı İbni Sina Hastanesi'nde beyin kanaması şüphesi ve kolundaki kırık nedeniyle gözetim ve tedaviye alındı. M.C.'yi hastanede ziyaret eden Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğunu ancak söz konusu videoda görülen öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını söyledi.

"BİR SÜREDİR SÜREGELEN BİR ZORBALIK…"

Türkiye'nin tepkisi çeken olayla ilgili M.C.'nin meslektaşları da açıklama yaptı. Hürriyet'in haberine göre fizik öğretmeninin arkadaşları "Günümüzde çocukların giderek zalimleştiği manzaralarla karşı karşıyayız. Bu olay da aslında bunun bir yansıması. Görüntülerde görüldüğü üzere burada öğretmen arkadaşımıza karşı ciddi bir saygısızlık söz konusu. M.C., sakin mizaçlı ve çocuklara karşı baba gibi tavır takınan bir meslektaşımız. Bu hocamıza yapılanlar ilk değil. Ancak bunlara rağmen meslektaşımızın en sert hali videoda görüldüğü gibidir. Bir süredir kendisine karşı süregelen bir zorbalık söz konusu.

"DERSİN SON 10 DAKİKASINDA…"

Normalde okulda telefonlar sabahları toplanıyor. Son saat, dersin bitimine 10 dakika kala öğrencileri göndeririz, telefonlarını alırlar. Bu olay da okulun dağılmasına dakikalar kala, dersin sonunda öğrenciler telefonlarını geri aldıktan sonra yaşanmış. Diğer yandan görüntülere yansıyan bu olayın dışında öğretmen arkadaşımız M.C., geçirdiği kaza sonrasında yaralı şekilde okuldan bir başka öğretmenin refakatinde hastaneye kaldırıldı.

"BAŞI KANLAR İÇİNDEYDİ, KOLU KIRILMIŞTI"

Başı kanlar içindeydi ve kolu kırılmıştı. Ambulans alıp götürdü. Hastaneye gittiği günün akşamında ise bu görüntüler sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Daha önce çekilen bu görüntülerin arkadaşımızın hastaneye kaldırıldığı gün paylaşılmasına ise bir anlam veremiyoruz."

O ÖĞRETMEN ÖĞRENCİLERİNİ SAVUNDU: HAYLAZLIK YAPMIŞ OLABİLİRLER

Öte yandan Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali soruşturma sürecini ve öğretmen M.C.'nin durumunu anlattı. Küçükali, "Okula gitmeden önce öğretmenimizi hastanede ziyaret ettim. Kritik bir durumu yok. Kolu kırık ve alnında bir yarılma söz konusu. Burada dikkat çeken şu ki; öğretmenimiz yaşananların ardından çocukları, öğrencilerini savunuyor.

'Çocuklarımı çok seviyorum. Biraz haylazlık yapmış olabilirler, sonuçta gençler. Ben çok seviyorum onları. Çocuklara bir şey yapmayın diyor. Esas olayın merkezinde 10 öğrenci var. Böyle olayların aynı öğretmene karşı daha önce de birkaç kez yaşandığını saptadık" ifadelerini kullandı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA… Türkiye bu olayı konuşuyor: Lisede öğretmene yönelik zorbalığın perde arkası ortaya çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz