SON DAKİKA… Türkiye bu olayı konuşuyor: Lisede öğretmene yönelik zorbalığın perde arkası ortaya çıktı!

"BİR SÜREDİR SÜREGELEN BİR ZORBALIK…"

Türkiye'nin tepkisi çeken olayla ilgili M.C.'nin meslektaşları da açıklama yaptı. Hürriyet'in haberine göre fizik öğretmeninin arkadaşları "Günümüzde çocukların giderek zalimleştiği manzaralarla karşı karşıyayız. Bu olay da aslında bunun bir yansıması. Görüntülerde görüldüğü üzere burada öğretmen arkadaşımıza karşı ciddi bir saygısızlık söz konusu. M.C., sakin mizaçlı ve çocuklara karşı baba gibi tavır takınan bir meslektaşımız. Bu hocamıza yapılanlar ilk değil. Ancak bunlara rağmen meslektaşımızın en sert hali videoda görüldüğü gibidir. Bir süredir kendisine karşı süregelen bir zorbalık söz konusu.