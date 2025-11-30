Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Tuzla gişelerinde feci kaza! 27 yaşındaki asistan doktor Semih Savran hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 30.11.2025 09:25

İstanbul Tuzla ilçesinde, TEM Otoyolu Orhanlı gişeleri girişinde bu sabah saat 05.30 sularında meydana gelen trafik kazası, genç bir yaşamı aramızdan aldı. Kazada otomobiliyle beton bariyerlere çarpan 27 yaşındaki Asistan Doktor Semih Savran hayatını kaybetti.

Kazanın detaylarına göre, 34 MFV 612 plakalı otomobiliyle Ankara istikametine seyir halinde olan Semih Savran, iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybederek gişelerdeki beton bariyerlere hızla çarptı.

İTFAİYE EKİPLERİ YARIM SAAT SÜREN ÇALIŞMAYLA KURTARDI

Çarpmanın şiddetiyle araç içerisinde sıkışan genç sürücü için olay yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, otoyol girişini trafiğe kapatarak ulaşımı tek şeritten kontrollü bir şekilde sağladı.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren yoğun bir çalışma sonucunda Semih Savran'ı sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Ancak, ne yazık ki Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede, Asistan Doktor Savran'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

MARMARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE ÇALIŞIYORDU


SEMİH SAVRAN

Kazada yaşamını yitiren Semih Savran'ın, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor olarak görev yaptığı öğrenildi. Acı haber, hastane ve tıp camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Savran'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.

