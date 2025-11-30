SON DAKİKA: Tuzla gişelerinde feci kaza! 27 yaşındaki asistan doktor Semih Savran hayatını kaybetti

Kazanın detaylarına göre, 34 MFV 612 plakalı otomobiliyle Ankara istikametine seyir halinde olan Semih Savran, iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybederek gişelerdeki beton bariyerlere hızla çarptı.
İTFAİYE EKİPLERİ YARIM SAAT SÜREN ÇALIŞMAYLA KURTARDI
Çarpmanın şiddetiyle araç içerisinde sıkışan genç sürücü için olay yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, otoyol girişini trafiğe kapatarak ulaşımı tek şeritten kontrollü bir şekilde sağladı.
MARMARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE ÇALIŞIYORDU
SEMİH SAVRAN
Kazada yaşamını yitiren Semih Savran'ın, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor olarak görev yaptığı öğrenildi. Acı haber, hastane ve tıp camiasında büyük üzüntüye neden oldu.
Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Savran'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı.