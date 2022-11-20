Son dakika: Ünlü yaşam koçuna danışanından önce şantaj sonra darp

İddiaya göre polis memuru olarak görev yapan Cevat, genç kadının kişisel bilgilerini (Kaldığı otel, gittiği kafe ve restoran mesaj kayıtları) ele geçirip eşiyle paylaşacağından bahisle para talep etti. Yaşam koçu Öztürk, şantaja boyun eğmeyerek yaşadıklarını eşi Mehmet Akif Öztürk ile paylaştı. Savcılığa başvurarak şikayetçi olan genç kadın polis memuru Cevat'ın görevini kötüye kullanarak ele geçirdiği kişisel bilgileri ile kendisine Şantaj yaptığını ileri sürdü. olayla ilgili soruşturma devam ederken polis memurunun görev yeri değişti. Cevat ve eşi bu duruma sinirlenerek genç kadından intikam almak istedi.