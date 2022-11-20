Son dakika: Ünlü yaşam koçuna danışanından önce şantaj sonra darp

Profesyonel yaşam koçu olarak çalışan 38 yaşındaki Tuğba Öztürk geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da polis memuru olarak görev yapan Cevat O.'ya danışmanlık hizmeti sundu. Koç ve danışanın arasındaki aylar süren danışmanlık sonrası ikili arasında arkadaşlık ilişkilisi başladı. Bir süre sonra ikilinin nedeni bilinmeyen bir şekilde arası bozuldu.
İddiaya göre polis memuru olarak görev yapan Cevat, genç kadının kişisel bilgilerini (Kaldığı otel, gittiği kafe ve restoran mesaj kayıtları) ele geçirip eşiyle paylaşacağından bahisle para talep etti. Yaşam koçu Öztürk, şantaja boyun eğmeyerek yaşadıklarını eşi Mehmet Akif Öztürk ile paylaştı. Savcılığa başvurarak şikayetçi olan genç kadın polis memuru Cevat'ın görevini kötüye kullanarak ele geçirdiği kişisel bilgileri ile kendisine Şantaj yaptığını ileri sürdü. olayla ilgili soruşturma devam ederken polis memurunun görev yeri değişti. Cevat ve eşi bu duruma sinirlenerek genç kadından intikam almak istedi.
DARP EDİLDİ
28 Ağustos günü kendisini Çiğdem olarak tanıtan genç kadın elindeki kişisel bilgileri kullanarak Tuğba Öztürk'ten intikam alacağını söyleyerek telefonu kapattı. Tuğba Öztürk aynı gün Fatih'teki bir kafeye gitti. Kafede sipariş verdikten Öztürk'ün karşısına kendisini arayarak şantaj yapan Çiğdem K. çıktı. Taraflar arasında tartışma başladı ve bir süre sonra Çiğdem K ünlü yaşam koçunu darp etti.
Aldığı darbelerle hastaneye başvurarak tedavi olan genç koç, kendisine Şantaj yapan Cevat- Duygu O. çiftinin azmettirmesiyle Çiğdem'in kendisine önce tehditler savurduğunu ardından darp ettiğini ileri sürdü. Savcılığa yeniden başvuran genç kadın, kendisine tehdit ve hakaret savurarak şantaj yapan ve darp eden üçlünün cezalandırılmasını istedi.