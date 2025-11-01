SON DAKİKA: Üsküdar’da dehşet veren görüntü! Kadın yolcu feribottan düştü! O anlar ortaya çıktı

O DEHŞET ANLARI KAMERADA!

Üsküdar'da feribottan denize düşen kadın böyle kurtarıldı | Video

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilincinin açık olduğu öğrenilen kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadının denizde çırpındığı, vatandaşların can simidi fırlattığı ve kurtarma anlarının büyük panik içinde yaşandığı görüldü.