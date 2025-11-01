SON DAKİKA: Üsküdar’da dehşet veren görüntü! Kadın yolcu feribottan düştü! O anlar ortaya çıktı

İstanbul Boğazı'nda Üsküdar açıklarında seyreden bir feribotta korku dolu anlar yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple feribottaki kadın yolcu denize düştü. Kadının çırpınarak yardım istemesi üzerine çevredeki yolcular ve vatandaşlar seferber oldu.
Denize düşen kadını fark eden bir yolcu, tereddüt etmeden suya atlayarak kadına doğru yüzdü. Aynı anda çevredeki diğer yolcular da can simidi atarak kadını kurtarmaya çalıştı. Suya atlayan kişi, kısa sürede kadına ulaşarak can simidini taktı. Ardından kadın, yakınlardaki bir tekneye alınarak sudan çıkarıldı.
O DEHŞET ANLARI KAMERADA!
İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilincinin açık olduğu öğrenilen kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadının denizde çırpındığı, vatandaşların can simidi fırlattığı ve kurtarma anlarının büyük panik içinde yaşandığı görüldü.