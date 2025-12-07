SON DAKİKA VAN DEPREM İLE SALLANDI! 7 Aralık 2025 Van’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

SON DAKİKA: VAN DEPREM İLE SALLANDI!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22:17'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6.11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.