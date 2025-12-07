Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA VAN DEPREM İLE SALLANDI! 7 Aralık 2025 Van'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 7.12.2025 22:34 Son Güncelleme: 7.12.2025 22:36

Son dakika deprem haberi Van’dan geldi. Tuşba merkezli sarsıntıyı AFAD duyururken, depremin yerin 6.1 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. Yaşanan hareketlilik sonrası vatandaşlar "Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt aramaya başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı saat 22:17'de kaydedildi. İşte detaylar...

SON DAKİKA VAN DEPREM İLE SALLANDI! 7 Aralık 2025 Van’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Van son dakika depremle sarsıldı. Tuşba merkezli depremin saat 22:17'de meydana geldiğini açıklayan AFAD, sarsıntının yerin 6.1 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu. Bölgede kısa süreli panik yaşandı. İştei 7 Aralık 2025 Van depremi hakkında son gelişmeler...

SON DAKİKA: VAN DEPREM İLE SALLANDI!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22:17'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6.11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD DUYURDU!

Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Tuşba (Van)
Tarih:2025-12-07
Saat:22:17:30 TSİ
Enlem:38.80417 N
Boylam:43.52417 E
Derinlik:6.11 km

Meydana gelen son depremlere ilişkin güncel verilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

SON DAKİKA VAN DEPREM İLE SALLANDI! 7 Aralık 2025 Van'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?
