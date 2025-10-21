SON DAKİKA: Van’da ölen üniversiteli Rojin Kabaiş’e hakaret eden şahıs önce dövüldü sonra tutuklandı!

CANLI YAYINDA İĞRENÇ HAKARET, SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ikamet eden Ferit Ş., kişisel sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında hayatını kaybeden genç kıza yönelik ağır hakaret ve aşağılayıcı ifadeler kullandı. Vicdanları yaralayan bu görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük bir infiale neden oldu.