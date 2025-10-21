Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Van'da ölen üniversiteli Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıs önce dövüldü sonra tutuklandı!
Giriş Tarihi: 21.10.2025 13:31

SON DAKİKA: Van'da ölen üniversiteli Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıs önce dövüldü sonra tutuklandı!

Van'da 18 gün sonra sahilde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'e yönelik sosyal medyada hakaret içerikli yayın yapan şahıs hakkında flaş gelişme yaşandı. Şanlıurfa'da yaşayan Ferit Ş., sosyal medyadaki tepkilerin ardından önce bir grup tarafından darbedildi ve özür videosu çekmek zorunda kaldı, ardından polis tarafından gözaltına alınıp mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de Van Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in acı kaybının ardından gerçekleşti.

CANLI YAYINDA İĞRENÇ HAKARET, SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ikamet eden Ferit Ş., kişisel sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında hayatını kaybeden genç kıza yönelik ağır hakaret ve aşağılayıcı ifadeler kullandı. Vicdanları yaralayan bu görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük bir infiale neden oldu.

GRUP TARAFINDAN DÖVÜLDÜ, ÖZÜR VİDEOSU ÇEKTİ

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından Ferit Ş.'nin evine gelen kimliği belirsiz bir grup, şahsı darp etti. Darp olayının ardından, Ferit Ş.'ye kamuoyundan ve Rojin Kabaiş'in ailesinden özür dilediği bir video çektirildiği belirtildi.

'HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Sosyal medyadaki tepkiler ve ihbarlar üzerine harekete geçen Şanlıurfa polis ekipleri, savcılık talimatıyla Ferit Ş.'yi evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkeme karşısına çıktı. Ferit Ş., yargılandığı mahkeme tarafından kullandığı iğrenç ifadeler nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Hakaret' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

