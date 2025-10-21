SON DAKİKA: Van’da ölen üniversiteli Rojin Kabaiş’e hakaret eden şahıs önce dövüldü sonra tutuklandı!

Olay, geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de Van Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in acı kaybının ardından gerçekleşti.
CANLI YAYINDA İĞRENÇ HAKARET, SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ikamet eden Ferit Ş., kişisel sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında hayatını kaybeden genç kıza yönelik ağır hakaret ve aşağılayıcı ifadeler kullandı. Vicdanları yaralayan bu görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük bir infiale neden oldu.
'HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK' SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Sosyal medyadaki tepkiler ve ihbarlar üzerine harekete geçen Şanlıurfa polis ekipleri, savcılık talimatıyla Ferit Ş.'yi evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkeme karşısına çıktı. Ferit Ş., yargılandığı mahkeme tarafından kullandığı iğrenç ifadeler nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Hakaret' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.