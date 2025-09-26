SON DAKİKA… Vize almak isteyenler dikkat! Son kurban Klasik Türk Müziği sanatçısı Nalan Höke Turan oldu: İşte akılalmaz yöntem!

İtalya'ya seyahat etmek için vize başvurusu yapmak isteyen Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu sanatçısı Nalan Höke Turan, internette yaptığı araştırma sonucu sahte bir başvuru sitesine yönlendirildi. "www.onlinevizebasvuru.com" adlı site üzerinden iletişime geçen Turan, istenen belgeleri paylaşıp 90 bin lira gönderdi, ancak parayı gönderdikten sonra iletişim kopunca olay savcılığa taşındı.