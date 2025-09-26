Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Vize almak isteyenler dikkat! Son kurban Klasik Türk Müziği sanatçısı Nalan Höke Turan oldu: İşte akılalmaz yöntem!
Giriş Tarihi: 26.9.2025 13:33 Son Güncelleme: 26.9.2025 14:21

SON DAKİKA… Vize almak isteyenler dikkat! Son kurban Klasik Türk Müziği sanatçısı Nalan Höke Turan oldu: İşte akılalmaz yöntem!

SON DAKİKA… Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu sanatçısı Nalan Höke Turan, İtalya seyahati için vize almak isterken dolandırıcıların ağına takıldı. Sahte bir vize başvuru sitesi üzerinden kurulan tuzağa düşerek 90 bin lirasını kaptırdı! Ancak kısa süre sonra dolandırıldığını anladı. Şikayeti üzerine düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN Yaşam
SON DAKİKA… Vize almak isteyenler dikkat! Son kurban Klasik Türk Müziği sanatçısı Nalan Höke Turan oldu: İşte akılalmaz yöntem!

İtalya'ya seyahat etmek için vize başvurusu yapmak isteyen Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu sanatçısı Nalan Höke Turan, internette yaptığı araştırma sonucu sahte bir başvuru sitesine yönlendirildi. "www.onlinevizebasvuru.com" adlı site üzerinden iletişime geçen Turan, istenen belgeleri paylaşıp 90 bin lira gönderdi, ancak parayı gönderdikten sonra iletişim kopunca olay savcılığa taşındı.

SAHTE SİTEYLE 90 BİN LİRALIK TUZAK

Konuyla ilgili harekete geçen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada, sanatçı Nalan Höke Turan'ın İtalya vizesi almak isterken sahte bir internet sitesi aracılığıyla dolandırıldığı ortaya çıktı.

Turan'ın, vize başvurusu için internet üzerinden araştırma yaptığı sırada "www.onlinevizebasvuru.com" isimli sahte bir siteye ulaştığı, burada irtibat kurduğu kişilerin sanatçının pasaport ve kişisel bilgilerini isteyerek 90 bin lira talep ettikleri belirtildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA 12 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Ünlü sanatçıdan 90 bin lira alan dolandırıcıları yakalamak için savcılık talimatıyla İstanbul başta olmak üzere 8 ilde 23-24 Eylül 2025 tarihlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 15 şüpheliye yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Yapılan baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı, bir kişi emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İstanbul'da gözaltına alınan 10 şüpheli ise bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA… Vize almak isteyenler dikkat! Son kurban Klasik Türk Müziği sanatçısı Nalan Höke Turan oldu: İşte akılalmaz yöntem!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz