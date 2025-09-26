SON DAKİKA… Vize almak isteyenler dikkat! Son kurban Klasik Türk Müziği sanatçısı Nalan Höke Turan oldu: İşte akılalmaz yöntem!

İtalya'ya seyahat etmek için vize başvurusu yapmak isteyen Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu sanatçısı Nalan Höke Turan, internette yaptığı araştırma sonucu sahte bir başvuru sitesine yönlendirildi. "www.onlinevizebasvuru.com" adlı site üzerinden iletişime geçen Turan, istenen belgeleri paylaşıp 90 bin lira gönderdi, ancak parayı gönderdikten sonra iletişim kopunca olay savcılığa taşındı.
SAHTE SİTEYLE 90 BİN LİRALIK TUZAK
Konuyla ilgili harekete geçen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada, sanatçı Nalan Höke Turan'ın İtalya vizesi almak isterken sahte bir internet sitesi aracılığıyla dolandırıldığı ortaya çıktı.
EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA 12 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Ünlü sanatçıdan 90 bin lira alan dolandırıcıları yakalamak için savcılık talimatıyla İstanbul başta olmak üzere 8 ilde 23-24 Eylül 2025 tarihlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 15 şüpheliye yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Yapılan baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı, bir kişi emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İstanbul'da gözaltına alınan 10 şüpheli ise bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.