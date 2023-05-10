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Giriş Tarihi: 10.5.2023 09:43 Son Güncelleme: 10.5.2023 10:15

Son dakika: YÖK'ten depremzede öğrenciler için ek kontenjan kararı!

Son dakika: Yükseköğretim Kurulu, depremden etkilenen illerde ikamet eden adaylara kendi illerindeki üniversitelere yerleşirken genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gitmeden yüzde 25 ek depremzede kontenjanı ayrılmasını kararlaştırdı.

DHA
İHA
Son dakika: YÖK’ten depremzede öğrenciler için ek kontenjan kararı!

YÖK, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Olağanüstü Hal kapsamındaki iller ile Sivas'ın Gürün ilçesinde 6 Şubat tarihi itibarıyla ikamet eden adaylar için kendi illerindeki devlet üniversitelerinde merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programların genel kontenjanı dışında ilave yüzde 25 kontenjan ayrılmasını kararlaştırdı. Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan, yükseköğretim programından mezun durumda veya üniversite öğrenciliğinden ilişiği kesilen adaylar, söz konusu kontenjanlardan yararlanamayacak. Karar, deprem bölgesindeki Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji, Adıyaman, Çukurova, Dicle, Fırat, Gaziantep, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji, Harran, Hatay Mustafa Kemal, İnönü, İskenderun Teknik, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kahramanmaraş İstiklal, Kilis 7 Aralık, Malatya Turgut Özal, Osmaniye Korkut Ata üniversitelerini içeriyor.
Depremzede adaylar, tercih sayısına bağlı olarak ve önceliklerine göre tercih sırasını gözeterek, genel kontenjanlarla birlikte kendilerine ayrılan ilave kontenjan çerçevesindeki programlardan tercih yapabilecek. Bu kontenjanlar dışında vakıf üniversitelerindeki her bir programa 2547 sayılı Kanun'da öngörülen yüzde 15 burslu öğrenci okutulması yükümlülüğü dışında olmak üzere ve çift diploma programları hariç depremzede YKS adayları için 1'er kontenjan ayrılacak. Merkezi yerleştirmede ayrılan bu kontenjana kayıt olması durumunda, kayıt yapılan kontenjan kadar ek yerleştirme sırasında söz konusu programa üniversitenin tercihi de alınarak indirimli veya ücretli kontenjan eklenecek.

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Son dakika: YÖK'ten depremzede öğrenciler için ek kontenjan kararı!
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