SON DAKİKA | Yunanistan-Türkiye hattında kanlı hesaplaşma: İşte o kanlı infazın tetikçileri! Baygaralar ve Çoğaçlar...

FETÖCÜ GİBİ TANITTILAR

İddiaya göre Mahir öğretmenin intikamını almak isteyen saldırganlar, uzun süredir aradıkları Devran S. ve Yakup A.'nın Yunanistan'ın Glyfada şehrinde olduğu bilgisini ulaştı. Saldırganlar, iddiaya göre Kasım ayında Dedeağaç üzerinden Yunanistan'a giriş yaptı.

(Mahir Çoğaç)

İki çete üyesi ülkede daha fazla kalabilmek ve infaz talimatını yerine getirebilmek için Yunan makamlarına kendilerini FETÖ üyesi gibi tanıttı.