SON DAKİKA: Zonguldak’ta akılalmaz olay! Salyangoz avında öyle bir şey buldular ki... Ekipler teyakkuzda

Karadeniz'de son dönemde artan güvenlik endişeleri, Zonguldaklı balıkçıların şaşkınlık veren olayıyla yeni bir boyut kazandı. Akçakoca açıklarında avlanan balıkçılar, kıyıdan yaklaşık 2 mil uzaklıkta denizde yüzen yabancı bir cisim fark etti.
SALYANGOZ AVINDA FÜZE MOTORU ŞOKU
Salyangoz avcılığı yapan Balıkçı Tamer Yiğit, denizde gördükleri şüpheli cisim üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla sahil güvenlik, jandarma ve deniz polisine durumu bildirdi. Olay anını anlatan Yiğit, "Teknemizle salyangoz avcılığı yaptığımız esnada yabancı bir cisim gördük. Ekipler geldi, cisme baktılar ve roket motoru olduğunu söylediler," dedi.
UKRAYNA MENŞELİ OLDUĞU BELİRLENDİ
Güvenlik ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, söz konusu cismin Ukrayna menşeli bir füze intikal motoru olduğu tespit edildi. En önemli detay ise, motorun üzerinde patlayıcı madde bulunmadığının belirlenmesi oldu. Füze motoru, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince detaylı incelenmek üzere Bölge Komutanlığı'na götürüldü. Yetkililer, incelemelerin tamamlanmasının ardından motorun İstanbul'a sevk edileceğini açıkladı.
KARADENİZ'DE YÜZEN TEHLİKE: İHA'LAR VE MOTORLAR
Bu son olay, Karadeniz'de daha önce yaşanan ve balıkçıları endişelendiren benzer vakaları akıllara getirdi. Bölgede, özellikle Rusya-Ukrayna savaşının etkileriyle bağlantılı olduğu düşünülen kontrolsüz deniz araçları (İDA) ve askeri mühimmat kalıntıları alarm seviyesini yükseltmiş durumda
DAHA ÖNCE TRABZON'DA DA BENZER BİR OLAY MEYDANA GELMİŞTİ...
Olay, Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında yaşandı. Bozokoğlu Balıkçılık sahibi Halil İbrahim Bozok ve ekibi, rutin hamsi avcılığı faaliyetleri sırasında, radarlarında kıyıdan yaklaşık 800 metre mesafede bir cisim tespit etti. Şiddetli fırtına nedeniyle küçük bir balıkçı teknesi olduğunu düşünen balıkçılar, yardım amacıyla cismi teknelerine çekmeye karar verdi.
BALIKÇI BARINAĞINI TEYAKKUZ'A GEÇİREN "TEKNE"
Bozok, o anları anlatırken, "Fırtına biraz korkunçtu ama görünce küçük balıkçı teknesi olabileceğini düşünerek yanına yaklaştık. Vinçle kaldırınca baktık ki askeri bir bota benziyor" dedi. Balıkçılar, fark ettikleri cismin sıradan bir tekne değil, askeri amaçla yapılmış bir insansız deniz aracı (İDA) olduğunu anladıktan sonra derhal Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi.
İÇİNDE 300 KİLOGRAM PATLAYICI İDDİASI!
Balıkçılar, İDA'yı kendi teknelerine alarak Yoroz Balıkçı Barınağı'na getirdi ve Sahil Güvenlik ekiplerine teslim etti. Ancak, asıl şaşkınlık bu aşamadan sonra yaşandı. İnsansız deniz aracının, Ukrayna tarafından Rus donanmasına karşı kamikaze saldırıları için kullanılan bir model olduğu ve içinde yaklaşık 300 kilogram patlayıcı madde bulunduğu belirtildi.
Bu tehlikeli durum üzerine Trabzon Valiliği hemen devreye girdi. Yoroz Limanı güvenlik gerekçesiyle giriş çıkışlara kapatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS ekipleri ve diğer güvenlik birimlerine haber verilmiştir" denilerek bölgenin güvenliğe alındığı duyuruldu. Patlayıcı yüklü İDA, uzman ekiplerin kontrollü imhası için karaya alındı.
"YAPTIĞIMIZ YANLIŞTI!"
İnsansız deniz aracını vinçle teknesine alan balıkçı Halil İbrahim Bozok, sonradan öğrendikleri detaylarla büyük pişmanlık yaşadı. Bozok, "Halatlarımızı takıp yukarı kaldırdıktan sonra askeri bir bot olduğunu fark ettik.
O anda içesinde herhangi bir cisim olabilir diye düşündük... İçerisinde 300 kilogram patlayıcı bir madde varmış. Pişman olduk ama iş işten geçti. Allah bizi korudu." ifadelerini kullandı. Olayın ardından barınaktaki tüm gemilerin boşaltılması istendi ve balıkçılık faaliyetleri durduruldu.
Karadeniz'de süren Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle zaman zaman mayın veya insansız araçların Türkiye kıyılarına vurduğu biliniyor, ancak bu son olay Trabzon'da bir ilk olması ve balıkçıların patlayıcı yüklü aracı bizzat limana getirmesiyle bölgeyi teyakkuza geçirdi.