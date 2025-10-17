SON DAKİKA: Zonguldak’ta akılalmaz olay! Salyangoz avında öyle bir şey buldular ki... Ekipler teyakkuzda

KARADENİZ'DE YÜZEN TEHLİKE: İHA'LAR VE MOTORLAR

Bu son olay, Karadeniz'de daha önce yaşanan ve balıkçıları endişelendiren benzer vakaları akıllara getirdi. Bölgede, özellikle Rusya-Ukrayna savaşının etkileriyle bağlantılı olduğu düşünülen kontrolsüz deniz araçları (İDA) ve askeri mühimmat kalıntıları alarm seviyesini yükseltmiş durumda

DAHA ÖNCE TRABZON'DA DA BENZER BİR OLAY MEYDANA GELMİŞTİ...

Olay, Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında yaşandı. Bozokoğlu Balıkçılık sahibi Halil İbrahim Bozok ve ekibi, rutin hamsi avcılığı faaliyetleri sırasında, radarlarında kıyıdan yaklaşık 800 metre mesafede bir cisim tespit etti. Şiddetli fırtına nedeniyle küçük bir balıkçı teknesi olduğunu düşünen balıkçılar, yardım amacıyla cismi teknelerine çekmeye karar verdi.