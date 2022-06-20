Az önce gelen son dakika haberine göre Van'da deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Van depremin şiddeti 3.9 belirlendi. Anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İşte Van depremine ilişkin son dakika gelişmeleri ve Kandilli ve AFAD son depremler listesi 20 Haziran 2022
VAN SON DAKİKA DEPREMİ
(AFAD) verilerine göre, saat 17.56'da merkez üssü Muradiye ilçesinde yerin 12 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Muradiye (Van)
Tarih-Saat : 20.06.2022, 17:56:39 TSİ
Enlem : 39.0413 N
Boylam : 43.6860 E
Derinlik : 12.51 km
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