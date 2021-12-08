Son fotoğraf

Bursa'da yaşayan Davut Can Duman, önceki gece arkadaşları Alim O. (21), Sude D. (20) ve Hümeyra Eslem E. (20) ile birlikte 21'inci yaş gününü kutladı. Doğum günü pastasını kestikleri o anları ölümsüzleştiren 4 genç, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıp, Alim O.'nun kullandığı hafif ticari araçla eve dönmek üzere yola çıktı. Ancak, Nilüfer ilçesindeki İzmir yolunda kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki bariyerin üstünden havalanıp, bir ağaca ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra, merdivenlerden metro istasyonuna indi. Duman'ın olay yerinde öldüğü kazada, 3 arkadaşı da yaralandı.