Haberler Yaşam Haberleri Son fotoğraf
Giriş Tarihi: 9.12.2021

Son fotoğraf

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Son fotoğraf
Bursa'da yaşayan Davut Can Duman, önceki gece arkadaşları Alim O. (21), Sude D. (20) ve Hümeyra Eslem E. (20) ile birlikte 21'inci yaş gününü kutladı. Doğum günü pastasını kestikleri o anları ölümsüzleştiren 4 genç, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıp, Alim O.'nun kullandığı hafif ticari araçla eve dönmek üzere yola çıktı. Ancak, Nilüfer ilçesindeki İzmir yolunda kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki bariyerin üstünden havalanıp, bir ağaca ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra, merdivenlerden metro istasyonuna indi. Duman'ın olay yerinde öldüğü kazada, 3 arkadaşı da yaralandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Burak Yılmaz kritik maçta sahneye çıktı! Attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti...
Altın gram fiyatı YENİ ZİRVESİNDE! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 8 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika haberleri: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan stokçuluğa karşı net mesaj: Gözlerinin yaşına bakılmayacak
Son dakika haberi | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan HDP'li vekilleri çıldırtan sözler
İngiltere'yi sallayan görüntüler! Başbakan Johnson özür diledi, sözcü istifa etti
CHP’nin adayı Abdullah Gül mü? Eski CHP’li Yılmaz Ateş’ten flaş açıklamalar
Son dakika: Lazio-Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim'den cezalar için flaş sözler! "Dünyanın hiçbir yerinde yok..."
Son saniye golü lideri değiştirdi! Şampiyonlar Ligi'nde nefesleri kesen maç...
Son dakika: TBMM'de HDP'li Nusrettin Maçin'e ceza verildi
Antalya'da öğrenci yurdunda vahşet! Başını kesip göğsünün üzerine koydu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son fotoğraf
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA