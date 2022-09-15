SON GÜNE GİRİLDİ! GSB personel alımı başvuru ekranı 2022: Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 4 bin 147 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

GSB personel alımı başvuru şartları ve özel koşullar, duyurunun yayımlanması ile belli oldu. Başvuru şartları şöyle sıralandı:



1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,



3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığıhariç)

5) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

6) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,



7) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

8) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1'inci maddesinde istisna edilenler hariçolmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1yıl geçmiş olmak,