Son mesajı: Merhaba geldim ben

Karın gerdirme operasyonu için yattığı ameliyat masasından kalkamayan 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'ın, ölmeden 2 saat önce, ameliyat için anlaştığı estetik merkeziyle olan yazışmaları ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı yazışmalarda, estetik merkezi tarafından kendisine ameliyatın yapılacağı hastanenin konumunun atıldığı, Neşe Özkan'ın da atılan konuma geldiğinde, "Merhabalar, geldim ben" yazdığı görüldü. Bu mesaj, genç kadının son mesajı oldu. Bursa'da yaşayan ve İstanbul'da özel bir hastanede olduğu karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatının ardından yaşamını yitiren Neşe Özkan'ın kocası polis memuru İskender Özkan (30), "Eşim, kalbinden rahatsız olduğu doktora söyledi. Fakat doktor bile bile ameliyata aldı" dedi.