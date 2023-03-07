Son randevu cinayeti davası başladı: Sanık gözyaşlarına boğuldu, savunma yapamadı

Üsküdar'da geçtiğimiz temmuz ayı meydana gelen olayda Ümraniye'de kuaförlük yapan Elif Güneş, kendisi gibi kuaför olan erkek arkadaşı Koray Gülbar'dan 2 ay önce ayrılmıştı. İddiaya göre takıntılı adam eski sevgilisi Güneş'i son kez görüşmek istediği için çağırmış, buluştuklarında da silahla ateş ederek genç kadını hayattan koparmıştı. Arkadaşı Atınç Demir'le kaçarak uzaklaşan Gülbar, polis ekiplerince yakalanarak adli makamlarca tutuklanmıştı. Koray Gülbar'a 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, Atınç Demir'e ise 'Kasten öldürmeye yardım' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
SANIKLARIN YARGILANMASINA BAŞLANDI
İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Koray Gülbar, Atınç Demir, Serkan Çelik ve Yasin Oflaz bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemiyle katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.
AĞLAMAKTAN SAVUNMA YAPAMADI
Tutuklu sanık Koray Taşdemir savunmasında maktul Elif Güneş ile sevgili olduklarını söyleyerek "Yaklaşık 10 yıl birlikte olduk. Elif Atınç'a 'Koraya ulaşamıyorum' deyip konum atmış. Atınç da bana söylemeden beni Elif'in yanına götürmek istemiş. Ben Elif'i görene kadar O'nun yanına gittiğimizi bilmiyordum. Sonra Elif bizim arabaya bindi, kardeşinin yanına gitmek üzere yola çıktık. Arabada tartışırken kardeşinin yanına götüreceğimi söylediğimde çıldırdı, gitmek istemedi. Elif'le giyimi sebebiyle tartıştık, kendisini istemediğimi söyledim" dedi. Ardından gözyaşlarına boğulan sanık, ağladığı için duruşmasına devam edemedi.
MÜTALAADA SANIK VE ARKADAŞINA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ
Diğer sanıkların da savunmalarında suçlamayı kabul etmediklerini söylemelerinin ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Gülbar ile maktulün arabada tartışmaları sonucu sanığın silahla maktule ateş ederek öldürdüğü vurgulandı. Tutuklu sanık Koray Gülbar ve Atınç Demir'in 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaşmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Diğer tutuklu sanıklar, Serkan Çelik ve Yasin Oflaz'ın ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından 10 yıla kadar hapisleri talep edildi.
2 SANIK TAHLİYE EDİLDİ
Duruşma sonu mahkeme, sanık avukatının tutuklu sanık Koray Gülbar'ın mahkeme salonuna getirilmesi talebini çok sayıda maktul yakınının davranışlarından kaynaklı can güvenliği nedeniyle reddeden mahkeme, tutuklu sanıklardan Serkan Çelik ve Yasin Oflaz'ın tahliyesine karar verdi. mahkeme, diğer tutuklu sanıklar Koray Gülbar ve Atınç Demir'in ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.