Son randevu cinayeti davası başladı: Sanık gözyaşlarına boğuldu, savunma yapamadı

MÜTALAADA SANIK VE ARKADAŞINA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Diğer sanıkların da savunmalarında suçlamayı kabul etmediklerini söylemelerinin ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Gülbar ile maktulün arabada tartışmaları sonucu sanığın silahla maktule ateş ederek öldürdüğü vurgulandı. Tutuklu sanık Koray Gülbar ve Atınç Demir'in 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaşmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Diğer tutuklu sanıklar, Serkan Çelik ve Yasin Oflaz'ın ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından 10 yıla kadar hapisleri talep edildi.

2 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Duruşma sonu mahkeme, sanık avukatının tutuklu sanık Koray Gülbar'ın mahkeme salonuna getirilmesi talebini çok sayıda maktul yakınının davranışlarından kaynaklı can güvenliği nedeniyle reddeden mahkeme, tutuklu sanıklardan Serkan Çelik ve Yasin Oflaz'ın tahliyesine karar verdi. mahkeme, diğer tutuklu sanıklar Koray Gülbar ve Atınç Demir'in ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

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