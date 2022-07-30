Son randevu cinayetinde yeni gelişme! Elif Güneş’in son görüntüleri ortaya çıktı

"BEN KATİL DEĞİLİM" DİYE BAĞIRDI

Şüpheli adliyeye sevk edilirken olayın kazayla olduğunu öne sürerek; "İnsan sevdiğini öldürmez. Ben katil değilim. Yanlışlıkla oldu." Diye bağırdı. Emniyette verdiği ifadesinde de; "Kafeden konuşmak için aldım. Onun araçla seyir halindeyken tartıştık. Araçtan inmeye çalıştı. Bende korkutmak için silahı çıkardım. Biranda ateş aldı. Vuruldu, hastaneye götürdüm" dediği öne sürüldü.