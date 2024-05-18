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Giriş Tarihi: 18.5.2024 11:04 Son Güncelleme: 18.5.2024 11:16

Son sözü 'Anne beni bir şey ısırdı' diyen minik Gökçe Erva hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Böcekli beldesinde, evinin balkonunda oynarken ayağını zehirli böcek ısıran 5 yaşındaki Gökçe Erva Kınay hayatını kaybetti.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Son sözü ’Anne beni bir şey ısırdı’ diyen minik Gökçe Erva hayatını kaybetti

Evinin balkonunda oynayan küçük kızı annesine ayağını bir şeyin ısırdığını söyledikten sonra fenalaştı. Aile hemen Gökçe'yi sağlık ocağına götürdü. Burada yapılan muayenede küçük Gökçe'yi zehirli böcek ısırdığı belirlendi.

Düziçi Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ve iddiaya göre, yapılan tahlilleri temiz çıkan Kınay, taburcu edildi.

Gece tekrar rahatsızlanan çocuk ailesi tarafından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından küçük kız, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gökçe Erva Kınay yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Talihsiz kız toprağa verilirken ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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Son sözü 'Anne beni bir şey ısırdı' diyen minik Gökçe Erva hayatını kaybetti
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