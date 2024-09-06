Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nagihan Ölmez, Kıbrıs konusunu kitaplaştırdı

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 1960 yılında kurulmasıyla Kıbrıs, Türk ve Rum toplumlarının eşit kurucu ortaklığıyla bağımsız bir devlet olarak ortaya çıktı. Ancak, 1963 yılından itibaren Rum toplumunun Kıbrıs Türk toplumuna karşı saldırıları ve anayasal düzenin ihlal edilmesi, adada çatışmalara ve Türk toplumunun izole edilmesine yol açtı. 1974 yılında Yunanistan'daki askeri cunta tarafından desteklenen ve Kıbrıs'ta gerçekleştirilen darbe sonucunda Kıbrıs'taki Enosis tarafından, Türk halkına yönelik acımazsız saldırılar oldu. Türkiye, garantör ülke olarak Kıbrıs Türklerini korumak amacıyla 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekâtı'nı başlatmış ve adanın kuzeyinde Türk kontrolü sağladı.

Sosyal Bilgiler öğretmeni olan Nagihan Ölmez, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50'nci yıl dönümünde "Kıbrıs İçin Son Çağrı" adındaki kitabı, KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi'nin desteğiyle yayımlanarak okuyucular ile buluştu. Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale kararı alması konusunu ele alan araştıran Ölmez, Kıbrıs Türk Milli Arşivi'nden harekata dair fotoğraf karelerinden de yaralandı.

Ölmez, Kıbrıs sorununa olan ilgisinin yıllar öncesine dayandığını belirterek, "Okuduklarımı ve araştırmalarımı bilimsel bir temele oturtmak istedim. Danışmanım Prof. Dr. Ali Satan ile birlikte bu konuyu çalışmaya karar verdik. Kitapta, Türkiye'nin yasal hakkı olan müdahale kararının nasıl alındığını belgeler ve anılarla aktardık." dedi.

Kıbrıs'a müdahale kararının alınmasındaki kilit faktörlere dikkat çeken Ölmez, "Garanti antlaşması, meclis kararları ve hükümetin tutumu bu süreçte önemli rol oynadı. Daha önceki hükümetler yasal hakka rağmen harekat yapamamışlardı. CHP-MSP koalisyon hükümeti, Kıbrıs konusunda gereken her şeyin yapılacağı mesajını vermişti. Kitapta, meclis kararları, bakanlar kurulu kararları ve diğer siyasi partilerin görüşlerine de yer verdik. Özellikle erişime açılan CIA raporlarında, Türkiye'nin her hareketinin yakından izlendiğini gördüm." ifadelerini kullandı.

Kitap çalışmasının sürecinde KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi'nden önemli destek aldıklarını belirten Ölmez, "Dr. Ejdan Sadrazam, kitabı yayına hazırlarken hem editörlük hem de akademik anlamda büyük katkı sağladı. Ayrıca, Kıbrıs Türk Milli Arşivi'nden harekata dair fotoğraf desteği aldık." dedi.

Ölmez, kitabın hedef kitlesinin geniş bir yelpazeye hitap ettiğini, ancak özellikle tarihe ve Kıbrıs'a ilgi duyanların mutlaka okuması gereken bir eser olduğunu vurguladı. "Kitap, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın karar alınma sürecine dikkat çekiyor ve bu süreçteki askeri-politik yönleri daha net bir şekilde ortaya koyuyor." diye ekledi.

Öğretmenlik görevine de değinen Ölmez, Kıbrıs konusunun öğrenciler üzerinde merak uyandırdığını belirtti. "Türkiye'nin dış politikasında her zaman yer alan Kıbrıs sorununu yakından takip etmek, öğrencilerimin de dikkatini çekiyor ve onlarda Kıbrıs'la ilgili merak duygusu gelişiyor." dedi.

Çalışmalarını sürdürmekte kararlı olan Nagihan Ölmez, Kıbrıs üzerine yeni projeler üretmeye devam edeceğini de belirtti. Kısıtlı zamanı ve yoğun iş yüküne rağmen, bu süreci eşinin, danışmanının ve arkadaşlarının desteğiyle aşabildiğini dile getirdi. Nagihan Ölmez'in "Kıbrıs İçin Son Çağrı" adlı kitabı, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale kararının arkasındaki tarihi ve politik dinamikleri anlamak isteyen okuyucular için önemli bir kaynak olma özelliği taşıyor.