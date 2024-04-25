Sosyal medya cinayetinde 2 tutuklama

Darıca İlçesi İstasyon Mahallesi'nde, 12 Nisan 2024 günü yaşanan olayda, sosyal medya üzerinden tartıştığı Arda Yücel Ekşi'nin bulunduğu kahveye 17 yaşındaki C.Ş.'nin kullandığı çalıntı motosikletle gelen 20 yaşındaki Y.T., kahvehaneye girerek Ekşi'ye tabanca ile 8 el ateş etti. Ekşi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, fakat yaklaşık bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.

GEBZE ADLİYESİNE SEVK EDİLDİLER

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheliler Y.T. ve C.Ş. ile kendilerine yardım eden diğer beş kişi Kocaeli, Sakarya, İstanbul ve Mersin'de belirlenen adreslerde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, tamamlanan işlemleri sonrası Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.