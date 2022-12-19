Sosyal medya çocuklarda güzellik kaygısını artırıyor! Rol modeli taklit furyası

Çocuklarda sosyal medya bağımlılığın giderek arttığını belirten Derman, "Sevilen, başka bir sevilen için terk edilir. Çocukları yeni bir tutku bulmadan sosyal medyadan vazgeçiremezsiniz. Sevebilecekleri alternatif hobiler, aktiviteler bulunmalı. Sakın veliler bunun yerine dersi koymasın. Çocuk spor mu müzik mi neye yatkınsa ona yönlendirilmeli" ifadesini kullandı.Sosyal medyadan etkilenerek bedenini beğenmeme şikayeti ve ameliyat olma isteği ile çok sayıda çocuk yaştaki hastanın hastaneye başvurduğunu kaydeden Derman, "Çocuklar sosyal medyada gördükleri kişileri kendilerine rol model olarak seçiyorlar. Ergenlik dönemi kız çocuklarında 10, erkek çocuklarında 12 yaşında başlar. Bu dönemlerde fiziksel görüntüleri o kadar önemlidir ki. Ayna karşısında geçirdikleri zaman çok fazladır. Okula giderken kendilerini iyi hissetmek için güzel görünmek isterler. Estetik kaygıları çok yüksektir. Operasyon geçirme yaşı giderek de düşüyor. Çocukların kafasını en çok kurcalayan konu bugün nasıl görünüyorum oluyor. Her birinde bir anksiyete, kaygı düzeyinde bozukluk olduğunu görebiliyoruz. Kişi kendini daha iyi hissedebilmek, daha özgüvenli olabilmek adına işlem yaptırmak istiyor" diye konuştu.Takipçi ve sosyal medyadaki beğeni sayılarının estetiklerin artmasında önemli bir kriter olduğuna dikkat çeken Derman, "Kız çocukları yüz, erkek çocukları da vücut estetiği yaptırmak istiyor. Çocukların takılmasını istediğimiz en son şey bedensel görüntü. Herkes kendini güzel hissetmeli. Karşınızdaki insan sizi görüntünüz, giyiminiz kuşamınız için beğenmiyorsa onunla çok yakın ilişki içerisinde olmayın" açıklamasını yaptı.Çocukların güzel görünmek için sağlıklarına zararı dokunacak işlemler de yapabileceğini vurgulayan Derman, "Ailelerin yapabileceği en önemli şey onların bu durumlarının dönemsel olabileceğini kabul edebilmek. Çocuklarınızı dışlamayın, inatla zorla bir şey yaptırmaya çalışmayın. Psikoloğa psikiyatrsite götürün. Köprüleri yıkmayın. Ceza vermeyin" önerisinde bulundu.