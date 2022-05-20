Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, bu gece saatlerinde, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede yürütülen uygulamalar sırasında durduruldu. Barankoğlu'ya yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) incelemesinde, ünlü fenomen hakkında sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla hakkında arama kararı bulunduğu tespit edildi.Yapılan GBT incelemesinin ardından Barankoğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Simge Barankoğlu'nun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Öte yandan Simge Barankoğlu, Aralık 2021'de, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine İzmir polisi tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Barankoğlu, Ocak ayında çıkarıldığı mahkemece serbest kalmış ve 56 günlük tutukluluğu sona ermişti.