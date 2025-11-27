Haberler Yaşam Haberleri Sosyal medya üzerinden “büyü bozma” tuzağı: 8 Kişi hakkında tutuklama kararı
Giriş Tarihi: 27.11.2025 15:41

Sosyal medya üzerinden “büyü bozma” tuzağı: 8 Kişi hakkında tutuklama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, instagram üzerinden “büyü bozma ” ilanı vererek kendileriyle iletişime geçen mağdurları dolandırdıkları tespit edilen 8 şüpheli ‘Dini İnanç ve Duyguları İstismar Etmek ve Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, instagram üzerinden "büyü bozma" ilanı vererek kendileriyle iletişime geçen mağdurları dolandırdıkları tespit edilen 8 şüpheli 'Dini İnanç ve Duyguları İstismar Etmek ve Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelerin tamamı emniyetteki ve savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 8 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Başsavcılıkça soruşturmaya titizlikle devam ediliyor.

