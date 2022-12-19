Sosyal medyada ‘avatar’ tehlikesi





Doç. Dr. Kırık,"Geçmişte güçlü yüz tanıma modellerine ve güçlü yapay zekâ modellerine sahip şirketlerin veri sattığı görülmektedir. Bu tip uygulamalar biyometrik verilere ek olarak, üçüncü taraf analizleri, günlük dosyası bilgileri ve cihaz tanımlayıcıları ve bir hesap oluşturmak için kullanılan kişisel bilgiler de dâhil olmak üzere kullanıcının akıllı telefonundan toplanan ek verileri de almaktadır.